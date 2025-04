Supplyingparts is een inkooporganisatie die hightech bedrijven een one-stop-shop biedt voor het uitbesteden van hun componenten en designs. Supplyingparts bestudeert de technische specs en de maakbaarheid nauwgezet en besteedt uit bij de best passende leveranciers.

Dick van der Lee (35), oprichter/eigenaar Supplyingparts

TOEN ‘Ik ben nog jong, maar ik heb meer uren in de industrie gemaakt dan menig ander, ik werkte altijd veel over en deed allerlei opleidingen erbij. Toen ik een jaar of vijf was, kreeg ik een gereedschapskistje van mijn peetoom en voor mijn heilige communie een draaibankje van mijn ouders. Op Discovery Channel verslond ik de serie “How is it made?”. Mijn moeder stond voor de klas en had in haar technieklokaal opbergruimte nodig. Mijn broertje en ik ontwierpen en maakten als tieners allerlei kasten voor haar school. Van jongs af aan waren we al met ondernemen en techniek bezig. Mijn vader heeft sinds jaar en dag samen met zijn twee broers Gereedschapslijperij C. van der Lee & Zonen aan de Hoogstraat in Eindhoven, waar ik tussen de machines ben opgegroeid.’

‘Ik zat op het vwo en koos voor het techniekprofiel. Maar wat wilde ik nou precies? Als kind had ik bedacht dat ik met mijn handen wilde werken. Op een dag in 5 vwo bij de scheikundeles zat ik uit het raam te staren naar bouwvakkers die buiten bezig waren. Ik had veel meer oog voor wat zij aan het maken waren dan voor de lessen op school. Uiteindelijk ben ik gestopt in 6 vwo en begon mijn carrière. Op mijn 17e startte ik de bbl-opleiding Machinaal verspanen, met vier dagen in de week op de werkvloer van Machinefabriek Gebrs. Frencken in Eindhoven, een klant van mijn vader. Ik ging in sneltreinvaart door mbo-niveau 2 en 3 heen. In 2007 won ik de Noordhofprijs voor beste junior vakman in Brainport Eindhoven, ik werd mbo-ambassadeur en zat onder meer in een tv-programma over beroepsonderwijs met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Ik deed mee met FIRST LEGO LEAGUE-wedstrijden en reisde als presentator voor LEGO naar allerlei landen om mijn passie voor jeugd en techniek te delen.

ONDERWEG ’Managers bij Frencken vroegen wel eens: “Waarom stopt iemand met vwo en gaat die in een fabriek werken?” “Ik kan altijd nog directeur worden. Maar een directeur kan nooit meer mij worden”, antwoordde ik. “Als ik op de vloer begin, begrijp ik straks alle maakfacetten. Als ik ergens in een managementfunctie start, dan is het heel moeilijk om de praktijk te gaan ontdekken.’

‘Zo kwam ik al op jonge leeftijd in aanraking met allerlei stakeholders in de industrie. Toen ik 20 was, ben ik naast mijn werk als CNC-frezer alsnog een hbo-opleiding in business management gaan doen, in deeltijd, en studeerde af op doorlooptijdreductie binnen Frencken. Zo ging ik van achter de machine, via de werkvoorbereiding, uiteindelijk naar sales. Daar ontdekte ik pas echt de kracht van al mijn werkervaring op de vloer. Veel van onze klanten wisten inhoudelijk niet altijd wat ze inkochten en sales begreep ook niet altijd hoe iets het meest efficiënt gemaakt kon worden. Als ik een werktekening van een klant zie, kan ik snel inschatten wat het moet gaan kosten, qua materialen en uren. Ik haalde een miljoenenproject binnen uit de VS, omdat ik met de Amerikaanse klant naar de technische specs keek en aanraadde om de toleranties aan te passen om zo de maakbaarheid te verbeteren en de productieprijs te verlagen.

Ik kan veel meer werk verzetten voor klanten door alles goed uit te besteden.

NU ‘Toen kreeg ik ook het eerste idee voor Supplyingparts. Ik ken de markt van A tot Z, ik loop al jaren rond in de industrie en heb enorme knowhow over maakbaarheid. Ik heb mijn visie over hoe we klanten beter kunnen helpen. Ik wil het op mijn manier kunnen doen. In mei 2020 begon ik voor mezelf. Met Supplyingparts hebben we de rol van one-stop-shop ‘aannemer’. Klanten kunnen alles bij ons krijgen wat valt binnen ons motto: The World of Manufacturing. Neem een oem’er die snel een samenstelling wil hebben. Hij heeft een ontwerp met vijf-, zeshonderd onderdelen. Ze geven hun technische informatie en krijgen in no time een offerte voor die complete tool. Bij akkoord zorgen wij dat al die onderdeeltjes besteld, gemaakt en geleverd worden. Wij nemen de gehele logistiek uit handen, bijvoorbeeld voor prototypes of lastig verkrijgbare onderdelen. Ik zoek gewoon net zo lang, totdat ik capaciteit heb gevonden. Mijn vader en zijn broers – uitgesproken vakmannen – doen waar nodig reparaties, productaanpassingen en nauwkeurig slijpwerk. Mijn moeder rijdt door de regio en ik heb naast een quality manager nog een paar allround medewerkers in dienst.

‘Eerst had ik het idee om een machinefabriekje over te nemen, maar ik kan veel meer werk verzetten voor klanten door alles goed uit te besteden. We hebben een oneindige capaciteit en zorgen dat de relatie met onze leveranciers goed is. Ik importeer nu ook freesmachines en breng die onder mijn eigen merknaam op de markt: die gaan we plaatsen bij leveranciers om daarmee capaciteit te reserveren enkel voor ons. We willen de machines ook verkopen.

‘Supplyingparts maakt het verschil met het grote netwerk en de onafhankelijke supplychain. We begrijpen heel goed hoe en waar zaken gemaakt moeten worden. Klanten kunnen werkelijk alle competenties bij ons uitbesteden. Ook helpen we bedrijven opschalen. Een klant van mij wilde groeien, maar zijn maakcapaciteit was beperkt. Nu ze intensief met ons samenwerken, kunnen ze veel meer nieuwe projecten draaien door alles wat intern niet past uit te besteden.

TOEKOMST ‘Ik wil me ook meer gaan focussen op de Amerikaanse markt. Wij willen een soort gate to Brainport zijn. Ik barst van de ideeën. Maar kwaliteit, levertijd en betrouwbaarheid staan voorop. Als we verzwakken in een van die drie, breiden we niet uit. Ik werk ruim 80 uur in de week, maar ik doe iets wat ik ontzettend leuk vind. Het zoeken naar balans is best moeilijk. Werk en privé lopen in elkaar over. Gelukkig staat mijn vrouw volledig achter mij. We doen samen leuke dingen. Ook kan ik mijn energie goed kwijt op de tennisbaan, waar ik hoofdsponsor ben. Ik loop gelukkig nergens echt tegenaan. Levertijden halen geeft natuurlijk stress, maar ik leef ook wel voor die spanning. Ik kan goed inschatten wat mogelijk is. Ooit zal er vertraging in vervoer of transportschade zijn, maar dat houd je toch.

‘Supplyingparts is nu ook partner geworden van het University Racing team Eindhoven. Ik wil kennis delen met jonge mensen. Zo’n elektrische auto is één grote samenstelling van duizenden onderdeeltjes. Ik help met de logistiek, deel kennis en lever maakdelen: het is geweldig om als platinasponsor zo’n honderd studenten met onze naam op hun shirt te zien.

‘Gelukkig heb ik zakenmensen en vrienden om mee te sparren. Van iedereen met goede ideeën en ambitie wil ik leren. Ik blijf zoeken naar de combinatie van jong en oud: medewerkers jonger dan ik werken met mijn vader en ooms samen. Op die manier leren we constant van elkaar.’