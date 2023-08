Voor de eerste Summer School bestaan de 30 deelnemers uit 3Rd en 4Þ jaar Bachelor studenten en Masters studenten uit Nederland en Taiwan. “Daarnaast komt er in de week van de school een groot contingent hoogleraren uit Taiwan naar de TU/e om collega’s van verschillende TU/e-afdelingen te ontmoeten”, vult Todri-Sanial aan.

In de toekomst is het plan om het aantal deelnemers de komende jaren te verhogen naar 100, waarbij de hosting van de school rouleert tussen Taiwan en Eindhoven.

“De summer school sluit perfect aan bij de doelstellingen van het Talent-programma van het Groeifonds, dat nederland koploper wil maken in de productie en het ontwerp van next-generation halfgeleiders”, zegt Martijn Heck. “Daarnaast past de summer school ook in de Scale Jump voor de Brainport-regio waarbij de TU/e het aantal masterstudenten in 2032 wil verdubbelen om tegemoet te komen aan de verwachte vraag naar talent in de Brainport-regio.”

Het laatste woord is aan Tzi-Dar Chiueh, die ook zal spreken tijdens de openingssessie op de eerste dag van de zomerschool. “Dit is een ongelooflijke kans om te leren en vooruitgang te boeken. We hebben experts van over de hele continenten die samenkomen om de geavanceerde en toekomstige toekomst van het veld te bespreken met belangrijke industriële partners. Ik kijk er erg naar uit om in Eindhoven te zijn voor wat een immense week van leren en netwerken zal worden met de huidige en toekomstige generatie circuitingenieurs.”

Er is een indrukwekkende lijst van universiteiten en bedrijven die deelnemen aan de inaugurele summer school, waaronder TU / e, National Taiwan University (NTU), National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ASML (ook een sponsor), NXP (ook een sponsor), PhotonDelta (ook een sponsor), Smart Photonics, Effect Photonics, Neways, Imec, High Tech XL en Axelera AI.

Maar het is niet allemaal werk en geen spel! Sociale evenementen zijn gepland om netwerken, culturele uitwisseling en duurzame verbindingen tussen de deelnemers te bevorderen. Er is ook een student project challenge met veel prijzen te winnen!

Summer School Programma