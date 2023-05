Binnenkort beslist Tecnotion, gespecialiseerd in het produceren en customizen van hightech direct drive motoren, over een nieuwe productielocatie in Oost-Europa. Hiermee wil het bedrijf invulling geven aan zijn strategie ‘lokaal verkopen, lokaal produceren’ en tevens klaar zijn voor de verwachte groei in toonaangevende markten. Het nieuwe hoofdkantoor in Nederland, dat in Q2 2024 in gebruik wordt genomen, levert hier ook een belangrijke bijdrage aan.

De ambitie is niet mis te verstaan: technologiemarktleider blijven op het gebied van direct drive motoren door de beste lineaire en torque-motoren in de markt te produceren. Een belangrijke competentie is de kennis binnen het bedrijf aangaande motortechnologie. ‘Waar concurrenten zich veelal richten op systemen, ligt bij ons de focus puur op de motor. Hierin zijn we echt onderscheidend en leverancier voor bedrijven die zelf systemen bouwen’, stelt Bob Jonker, ceo bij Tecnotion. ‘Onze klanten stellen hun machine samen met de beste motor, de beste besturing en de beste geleiding.’ Hij doelt hiermee op bedrijven, in onder andere de semiconductor-industrie en gerelateerde markten, zoals bijvoorbeeld batterij- en displayproductie. ‘Ook in de machinegereedschapsmarkt is vaak behoefte aan onderscheidende motoren. Daar sluit onze strategie mooi op aan.’

Blijven bouwen

Volgens Jonker heeft Tecnotion zich goed gepositioneerd in markten die de komende jaren naar verwachting zullen groeien. ‘Zo heeft de semiconductor-industrie jaarlijks een gemiddelde groei van 10 procent in zich. Het enige minpunt is dat het vaak met horten en stoten gaat, dus 30 procent in het ene jaar en dan weer geen groei in het volgende jaar. Door de markt- en productverbreding van Tecnotion leiden de mindere periodes in semiconductors niet tot een reorganisatie maar tot stabilisatie in de organisatie. We kunnen zo met elkaar blijven bouwen aan de toekomst.’ In totaal telt Tecnotion 450 medewerkers, van wie 250 op het hoofdkantoor in Almelo werken. Naast productielocaties in Almelo en China beschikt het bedrijf over eigen verkoopkantoren in de VS, Zuid-Korea, China, Nederland, Duitsland en Polen. Eind dit jaar opent Tecnotion bovendien een nieuwe productielocatie in Oost-Europa voor producten waar veel handwerk bij komt kijken. ‘Zo kunnen we vanuit China de Aziatische markt blijven bedienen en vanuit Europa de Europese en Amerikaanse markt.’

Productverbreding

Ondertussen wordt het portfolio van Tecnotion doorlopend verbreed met de ontwikkeling van nieuwe technologieën binnen direct drive motoren. Zo zet het bedrijf vol in op de doorontwikkeling van lineaire, vacuüm- en torque-motoren. ‘Lineaire en vacuümmotoren worden typisch toegepast binnen de semiconductor-industrie. Torque-motoren zien we meer in de machinegereedschapsmarkt. Daarvoor ontwikkelen we momenteel hele grote torque-motoren om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de klant’, aldus Jonker. ‘Heel vaak is onze kennis van motortechnologie en de applicatie doorslaggevend voor onze klanten.’ Verder introduceerde Tecnotion onlangs de tweede generatie (G2) vacuümmotoren. ‘Als je technologiemarktleider wilt zijn, moet je op nieuwe technologie ook het verschil maken, dus hebben wij veel in de ontwikkeling van vacuümmotoren geïnvesteerd.’ Het bestaande kantoor in Almelo, dat Tecnotion in 2015 betrok om voorbereid te zijn op de groei, blijkt inmiddels te klein. ‘Momenteel huren we er vier gebouwen bij en laten we een nieuw pand bouwen, met een echte high-end cleanroom en overige productiefaciliteiten. Dit geeft meer mogelijkheden om klantspecifieke motoren voor grote klanten zoals ASML te blijven ontwikkelen.’

Technologie-push vanuit ASML

Het streven naar technologiemarktleiderschap blijkt genetisch bepaald. ‘Ruim dertig jaar geleden zijn we binnen Philips ontstaan en bij de verkoop, dit jaar vijfentwintig jaar geleden, hebben we de kennis en mogelijkheden meegekregen om ons onder de vleugels van ASML verder te ontwikkelen. Als je technologiemarktleider wilt zijn, is niets mooier dan de technologie-push vanuit ASML’. Die push is inmiddels verbreed naar QLTCS (kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en duurzaamheid). ‘Wij worden daardoor uitgedaagd binnen de gehele organisatie, wat goed is voor de ontwikkeling van ons bedrijf’, zegt Jonker. ‘Het is niet langer eenrichtingsverkeer en we kunnen qua kennis en kunde nu ook echt iets voor ASML betekenen. Daarnaast leveren we inmiddels onze eigen direct drive motoren over de hele wereld en zijn we erin geslaagd om op eigen kracht het marktleiderschap te realiseren.’