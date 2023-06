In april 2019, de heren zijn in die tijd lid van een roboticateam, komt Alexander op het idee om een modelraket te bouwen. Ze richten hun eigen team op en de basis voor team RISE – Rocketry Innovations & Space Engineering – is gelegd. Sinds maart van dit jaar mag de club zich een officieel studententeam noemen en dat komt met nogal wat voordelen: ‘Studenten kunnen zich nu voltijd met het team bezighouden, met teruggave van hun collegegeld. Daarnaast krijgen we steun van Marketing & Communicatie van de UT, coaching en begeleiding en is er een kort lijntje met de andere studententeams. Vooral dat laatste is heel waardevol. Neem bijvoorbeeld Solar Team Twente: zij weten precies hoe ze sponsoren moeten werven, moeten netwerken en communiceren met partners, maar ook hoe je een event of competitie organiseert. Zo hoeven wij het wiel niet opnieuw uit te vinden’, legt teammanager Jacques uit.

Het team dat bestaat uit studenten van de gezamenlijke werktuigbouwkundeopleiding van de UT en de VU heeft veel ambities, maar vooral één helder doel. Jacques: ‘Met ons team innoveren we in de verduurzaming van rakettechnologieën. We staan wereldwijd op een kantelpunt, de raketindustrie móet veranderen. Denk daarbij aan het recyclen van materialen en de brandstof die gebruikt wordt. Wij willen daar heel graag een rol in hebben. Daarom werken we aan een raket die werkt op biobrandstof en die we heel precies terug naar aarde kunnen sturen voor een zachte landing. Zo wordt het mogelijk om het gelanceerde voertuig opnieuw te gebruiken.’