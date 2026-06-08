De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en onderzoeksinstituut imec hebben hun samenwerking op het gebied van halfgeleidertechnologie naar een hoger strategisch niveau getild. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen beide partijen de ontwikkeling van de volgende generatie chips versnellen en tegelijkertijd bijdragen aan een sterker en meer zelfredzaam Europees halfgeleiderecosysteem.

De overeenkomst bouwt voort op een langdurige relatie tussen beide organisaties. Imec, wereldwijd een van de meest toonaangevende onderzoekscentra op het gebied van nano-elektronica en halfgeleiders, is al meer dan twintig jaar actief op de High Tech Campus Eindhoven. Door de samenwerking verder te intensiveren ontstaat een nauwere verbinding tussen twee belangrijke pijlers onder de Europese chipindustrie: Leuven en Brainport Eindhoven.

Voor de maakindustrie en hightechsector komt de overeenkomst op een strategisch moment. Europa investeert via initiatieven als de EU Chips Act, het Nederlandse Beethoven-programma en de aanbevelingen uit het Wennink-rapport miljarden euro’s om de afhankelijkheid van Aziatische en Amerikaanse chipproducenten te verkleinen. Daarbij staat niet alleen productiecapaciteit centraal, maar ook het behoud van kennis, talent en innovatiekracht.

Volgens TU/e-rector Silvia Lenaerts is samenwerking tussen Europese innovatieclusters essentieel om die ambitie waar te maken. “Europa moet innovatie-ecosystemen beter met elkaar verbinden, zodat industrie, kennisinstellingen en overheden kennis, talent en infrastructuur kunnen delen binnen strategische waardeketens. Geen enkele partij kan deze uitdaging alleen aangaan.”

Versterking van Brainport

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van de TU/e om uit te groeien tot een van Europa’s leidende universiteiten op het gebied van chips en hightechsystemen. Binnen het vorig jaar opgerichte Casimir Institute werken inmiddels meer dan zevenhonderd onderzoekers aan onderwerpen als halfgeleiders, quantumtechnologie, fotonica, geavanceerde materialen en hightech apparatuur.

De universiteit bouwt daarbij verder aan een steeds sterker netwerk van internationale partners. Eerder werden al strategische samenwerkingen aangekondigd met ASML, KU Leuven en RWTH Aachen University. Ook speelt de TU/e een actieve rol in initiatieven zoals de Photonic Chips Pilot Line op de High Tech Campus Eindhoven, het ChipNL Competence Center en het European Chip Design Platform.

Van onderzoek naar economische impact

Naast gezamenlijk onderzoek willen TU/e en imec ook sterker inzetten op valorisatie. Daarom wordt een gezamenlijke commissie opgericht die zich richt op het versnellen van de maatschappelijke en economische impact van onderzoeksresultaten.

Dat sluit aan bij een van de grootste uitdagingen van Europa: het omzetten van wetenschappelijke kennis in succesvolle bedrijven, producten en productiecapaciteit. Juist op dat vlak wordt de komende jaren een belangrijke rol verwacht van het Europese semicon-ecosysteem rond Eindhoven, Leuven en de omliggende technologieclusters.

Met de nieuwe overeenkomst onderstrepen TU/e en imec hun ambitie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van toekomstige chiptechnologieën. Tegelijk vormt de samenwerking een nieuwe bouwsteen onder de Europese strategie om minder afhankelijk te worden van technologie uit andere werelddelen en de concurrentiekracht van de Europese industrie te versterken.