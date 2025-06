Met het ondertekenen van een strategisch contract tussen Royal IHC en Naval Group op 16 juni 2025, krijgt de Nederlandse maritieme industrie een stevige positie in het grootste defensieproject van de komende decennia: de bouw van vier Orka-klasse onderzeeërs voor de Koninklijke Marine.

Technologie als ruggengraat

De Orka-klasse onderzeeërs – opvolgers van de Walrus-klasse – worden uitgerust voor toekomstige dreigingen op zee én onder water. Het zijn hightech platformen voor informatievergaring, afschrikking en speciale operaties. Royal IHC zal hoogwaardige modules en staalconstructies leveren, wat vraagt om technische precisie op het hoogste niveau. Voor het bedrijf betekent dit een versnelde ontwikkeling van faciliteiten en processen voor uiterst gevoelige militaire toepassingen.

Menselijk kapitaal centraal

De samenwerking is ook een investering in Nederlands vakmanschap. Naar verwachting levert het programma honderden directe en indirecte banen op. Bovendien zorgt het voor kennisbehoud in de onderwatertechnologie – een domein waarin Nederland traditioneel sterk is, maar dat zonder strategische projecten dreigt af te kalven. “Deze opdracht is niet alleen een industriële mijlpaal, maar ook een investering in mensen, vaardigheden en trots,” aldus Royal IHC-CEO Derk te Bokkel.

Ketenversterking binnen Europa

Naval Group, de Franse hoofdaannemer, benadrukt het belang van duurzame industriële samenwerking binnen Europa. Sinds 2018 werken Royal IHC en Naval Group aan kennisdeling en technologische integratie. Deze samenwerking illustreert hoe Europese defensie-industrie, mits goed ingericht, zowel strategische autonomie als economische groei kan bevorderen.

In de industriële overeenkomst voor de onderzeeboten zelf staan 10 Nederlandse bedrijven. Het gaat naast Royal IHC om RH Marine (platformautomatisering en energiemanagement), Bolidt (akoestische bekleding), Van Halteren Technologies (hydraulische systemen), Optics 11 (detectie), Solico (composietstructuren), Combimac (akoestische signatuur), Hatenboer (watervoorziening), Heinen & Hopman (klimaatinstallaties) en Verebus (technische ondersteuning). De Nederlandse kennisinstituten MARIN en TNO zijn eveneens via de ICA betrokken bij de bouw van de nieuwe onderzeeboten.

Van project naar platform

De Orka-klasse is méér dan een eenmalig bouwtraject. Het is een vliegwiel voor structurele ketensamenwerking binnen de maritieme hightechsector. Nederlandse toeleveranciers krijgen de kans hun technologie en procesbeheersing te tonen op een van de meest veeleisende platforms die er bestaan.

Naast de inschakeling van de Nederlandse industrie voor de onderzeeboten gaat Naval Group via de industriële samenwerkingsovereenkomst ook orders plaatsen bij Nederlandse bedrijven voor subsystemen en componenten voor oppervlakteschepen die de werf voor verschillende klanten bouwt. Het gaat hier om een brede groep bedrijven uit de maritieme defensiesector zoals Thales Nederland, DBR, MAFO, Kwant Controls, Rubber Design en Holland Marine Lifts. Nederlandse bedrijven zijn nu al de op 1 na grootste internationale toeleveranciersgroep van Naval Group.

Dit contract symboliseert de kracht van samenwerking – tussen bedrijven, overheden en landen – om kennis te borgen, mensen te ontwikkelen en technologieën toe te passen in markten waar betrouwbaarheid en strategische slagkracht het verschil maken.