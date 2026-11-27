Europa maakt zich kwetsbaar door voor cruciale grondstoffen en industriële componenten te sterk op China te leunen. Om te voorkomen dat de energietransitie bij een verstoring van de aanvoer vastloopt, moet Nederland strategische voorraden van koper, aluminium en essentiële onderdelen aanleggen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost: zonder eigen productiecapaciteit en recycling blijft Europa afhankelijk van buitenlandse leveranciers. Dat concluderen onderzoekers van EqoLibrium in een rapport voor Invest-NL.

Europa is sterk afhankelijk van geconcentreerde toeleveringsketens in een geopolitiek onstabiele wereld, wat leidt tot structurele kwetsbaarheid;

Gerichte voorraden van koper en aluminium verminderen kosten en CO₂-uitstoot aanzienlijk bij verstoringen tot drie maanden;

Strategische opslag van halffabricaten en componenten is effectiever dan brede grondstoffenvoorraden;

Publiek-private samenwerking is de meest geschikte vorm voor beheer en financiering van voorraden;

Reshoring en recycling zijn cruciaal om langetermijnafhankelijkheid te verminderen;

Diversificatie en aangepast beleid zijn nodig om leveringszekerheid en klimaatdoelen te combineren.

De Nederlandse industrie en energietransitie zijn sterk afhankelijk van internationale productieketens. Vooral de dominante positie van China bij de verwerking van kritieke grondstoffen en de productie van onderdelen vormt een risico. Verstoringen kunnen de beschikbaarheid van materialen voor onder meer elektriciteitsnetten, windturbines en industriële machines onder druk zetten.

Volgens het rapport Van afhankelijk, naar weerbaar bieden gerichte voorraden van halffabricaten en direct inzetbare componenten meer zekerheid dan grootschalige opslag van ruwe grondstoffen. Het gaat bijvoorbeeld om permanente magneten voor elektromotoren en windturbines, kabels en transformatoronderdelen.

Een scenarioanalyse laat zien dat dergelijke voorraden ook gevolgen voor de energievoorziening kunnen beperken. Bij een aanvoerverstoring van drie maanden kan de extra CO₂-uitstoot in het onderzochte scenario dalen van 2,5 naar 1,7 miljoen ton, doordat minder aardgas hoeft te worden ingezet.

Europese productieketens versterken

Strategische voorraden bieden volgens de onderzoekers echter alleen een tijdelijke oplossing. Om de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers structureel te verminderen, moet Europa investeren in eigen productie- en verwerkingscapaciteit, recycling en spreiding van leveranciers.

Invest-NL benadrukt dat samenwerking tussen overheid, industrie en financiers noodzakelijk is om dergelijke investeringen mogelijk te maken. Door financiële risico’s te delen, kunnen zowel strategische voorraden als nieuwe Europese productieketens worden gerealiseerd.

De onderzoekers adviseren om samen met netbeheerders en energiebedrijven vast te stellen welke materialen en componenten het meest kritisch zijn. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een Europese pilot voor de opslag van kritieke grondstoffen in de havens van Rotterdam en Porto Marghera in Italië. Download de onderzoeksresultaten