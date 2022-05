De aftrap is gegeven. Antwerp Expo is twee dagen lang het epicentrum van alles wat innovatie uitademt. De eerste dag van Advanced Engineering draaide alvast uit op een succes dankzij boeiende keynotes, verbazingwekkende demo’s en de vele bezoekers. Morgen gaat de beurs de tweede en laatste dag in.

“Vernieuwingen binnen productontwikkeling zijn amper bij te houden. Wie in deze uiterst boeiende tijden relevant wil blijven, is best geïnformeerd. En wat blijkt: heel wat R&D managers, innovation managers, CTO’s en product designers/engineers delen diezelfde mening”, zegt Jeroen Arnouts, Head of Events van Advanced Engineering bij beursorganisator Easyfairs. “De eerste dag lokte heel wat volk naar Antwerp Expo. Bezoekers kwamen kennis en inspiratie opdoen bij meer dan 140 exposanten rond thema’s zoals 3D-printing, AI, VR en AR, maar ook design, materialen en elektronica.”

AI en VR

Virtual Reality, u kent het wel. Over de technologie wordt al jarenlang gesproken, maar vandaag staat de sector zo ver dat niet investeren gelijk komt te staan met achterop hinken. “De technische beperkingen verdwijnen zienderogen en ook de kostprijs is te verwaarlozen ten opzichte van de voordelen die VR-toepassingen opleveren. VR wordt dan ook actief gebruikt bij succesvolle bedrijven”, weet Pierre Dekeyzer, business developer bij OneBonsai. “Als je nu niet investeert, dan dreig je de trein te missen.”

Artificiële Intelligentie is nog zo’n hot topic. Net zoals rond VR, staan ook rond AI heel wat bedrijven op Advanced Engineering om de diverse mogelijkheden aan de bezoekers te tonen. En die mogelijkheden zijn best aantrekkelijk. “Artificiële Intelligentie heeft een positief effect op bedrijfsresultaten, maar ook op tewerkstelling”, aldus Nicolas Deruytter, CEO van ML6. “Nochtans maakt slechts 23,2% van bedrijven gebruik van AI-toepassingen. De drempels zijn vaak een gebrek aan kennis en ervaring. Beurzen als deze kunnen daar verandering in brengen. Bezoekers maken hier kennis met de kracht van innovatie.”

5G en slimme steden

Ook Ingrid Van de Voorde, directeur van Nokia Bell Labs, nam het woord op Advanced Engineering. Tijdens haar keynote had ze het over het potentieel van 5G in de bedrijfswereld en de industrie: “5G biedt hogere betrouwbaarheid, hogere capaciteit en lagere responstijd. Bedrijven moeten vertrouwen in de technologie en het als een end-to-end-verhaal opnemen in de bedrijfsflow.”

De introductie van 5G heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van slimme steden. Een concreet voorbeeld zijn dynamische lichten op een stadsplein. “Dankzij onze technologie krijgen we inzicht in trafiekbewegingen in de omgeving van dat pleintje. Een stad kan haar mobiliteitsstrategie daarop aanpassen, het licht harder laten branden bij activiteiten of laten doven bij nachtlawaai. Dergelijke systemen kunnen dus worden ingezet om het ecosysteem optimaal te benutten en het engagement in je stad te versterken.”

“Artificiële intelligentie is een fantastische tool om onze stad te reguleren. Het maakt het leven van onze Antwerpse burgers niet alleen aangenamer, ook de economische besparing is enorm dankzij de slimme straatverlichting”, vertelt Antwerps schepen van Innovatie en Digitalisering Erica Caluwaerts. Zij opende vanochtend de beurs: “We bevinden ons op een punt met vele uitdagingen. Technologie brengt antwoorden. We hebben de ambitie om mee op die trein te springen. Deze beurs is alvast de perfecte plek om inspiratie op te doen en de koppen bij elkaar te steken.”

Welkom morgen!

Op 12 mei gaat Advanced Engineering haar tweede en laatste dag in met op het programma nog boeiende keynotes van Koen Verhaert (Verhaert Masters In Innovation), Jan Rabaey (UC Berkeley, imec), Guy Van Wijmeersch (Barco), aangevuld door een AR/VR zone en een AI-hub.