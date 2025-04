STMicroelectronics een wereldwijde leider op het gebied van halfgeleiders die klanten bedient in het hele spectrum van elektronische toepassingen, heeft vandaag verdere elementen van zijn programma bekendgemaakt om zijn wereldwijde productievoetafdruk opnieuw vorm te geven. Dit maakt deel uit van het programma dat in oktober 2024 werd aangekondigd om het concurrentievermogen van ST verder te versterken, zijn positie als wereldwijde speler op het gebied van halfgeleiders te verstevigen en de duurzaamheid van zijn model als fabrikant van geïntegreerde apparaten op lange termijn te waarborgen door wereldwijd gebruik te maken van strategische activa op het gebied van technologie, R&D, ontwerp en grootschalige productie.

Het verhogen van de efficiëntie, automatisering en AI zal de belangrijkste technologische R&D, het ontwerp en de grote volumes van ST voor geavanceerde productie in Europa versterken.

Geplande investeringen in boekjaar 2025, 2026 en 2027 om zich te concentreren op geavanceerde productie-infrastructuur in 300 mm silicium, 200 mm siliciumcarbide en technologische R&D, ten voordele van klanten wereldwijd.

Het bedrijfsbrede programma, met inbegrip van zowel de eerder bekendgemaakte aanpassing van de kostenbasis als de hervorming van de productievoetafdruk, zal naar verwachting leiden tot 2.800 mensen die het bedrijf wereldwijd op vrijwillige basis zullen verlaten over een periode van 3 jaar, bovenop het normale verloop.

Bevestiging van de jaarlijkse kostenbesparingsdoelstelling in de hoge driecijferige orde van grootte van een miljoen dollar vanaf 2027.

Jean-Marc Chery, President en CEO van STMicroelectronics: “De vandaag aangekondigde hervorming van onze productievoetafdruk zal ons Integrated Device Manufacturer-model met strategische troeven in Europa toekomstbestendig maken en ons vermogen om nog sneller te innoveren verbeteren, wat al onze partrnersen klanten ten goede komt. Terwijl we ons richten op geavanceerde productie-infrastructuur en mainstream-technologieën, zullen we al onze bestaande locaties blijven benutten en voor sommige van hen opnieuw gedefinieerde missies brengen om hun succes op lange termijn te ondersteunen. We zetten ons in om dit programma op verantwoorde wijze te beheren, in overeenstemming met onze gevestigde waarden, en uitsluitend door middel van vrijwillige maatregelen. De R&D-activiteiten, het ontwerp en de grootschalige productieactiviteiten op het gebied van technologie in Italië en Frankrijk zullen centraal blijven staan in onze wereldwijde activiteiten en zullen worden versterkt via geplande investeringen in mainstream technologieën”.

Innoveren en opschalen om de efficiëntie van productieactiviteiten te verhogen

Naarmate de innovatiecycli korter worden, evolueert de productiestrategie van ST om de levering van innovatieve, gepatenteerde technologieën en producten op schaal aan klanten wereldwijd te versnellen, in de auto-industrie, industriële, persoonlijke elektronica en communicatie-infrastructuurtoepassingen.

De hervorming en modernisering van de productieactiviteiten van ST zijn gericht op het bereiken van twee hoofddoelstellingen: prioriteit geven aan geplande investeringen in toekomstbestendige infrastructuur zoals 300 mm silicium en 200 mm siliciumcarbide-waferfabrieken om ze in staat te stellen een kritieke schaal te bereiken en het maximaliseren van de productiviteit en efficiëntie van verouderde 150 mm-mogelijkheden en volwassen 200 mm-mogelijkheden. Tegelijkertijd is ST van plan om te blijven investeren in het upgraden van de technologie die in zijn activiteiten wordt gebruikt, door extra AI en automatisering in te zetten voor extra efficiëntie in technologische R&D-, productie-, betrouwbaarheids- en kwalificatieprocessen, met een voortdurende focus op duurzaamheid.

Versterking van het productie-ecosysteem van ST

In de komende drie jaar zal de hervorming van de productievoetafdruk van ST de complementaire ecosystemen van ST ontwerpen en versterken: in Frankrijk rond digitale technologieën, in Italië rond analoge en energietechnologieën en in Singapore rond volwassen technologieën. De optimalisatie van deze activiteiten is gericht op het bereiken van volledige capaciteitsbenutting en het stimuleren van technologische differentiatie om wereldwijd te concurreren. Zoals eerder aangekondigd, zal elk van de huidige locaties van ST een rol op lange termijn blijven spelen binnen de wereldwijde activiteiten van het bedrijf.

Bouw van 300 mm silicium megafabs in Agrate en Crolles

De 300 mm-fabriek van Agrate (Italië) zal verder worden opgeschaald, met als doel ST’s vlaggenschip te worden voor grootschalige productiefaciliteiten voor slimme energie en gemengde signaaltechnologieën. Het plan is om de huidige capaciteit te verdubbelen tot 4.000 wafers per week (wpw) tegen 2027, met geplande modulaire uitbreidingen die de capaciteit verhogen tot 14.000 wpw, afhankelijk van de marktomstandigheden. Naarmate we ons meer richten op de productie van 300 mm, zal de Agrate 200 mm-fabriek zich opnieuw richten op MEMS.

De 300 mm-fabriek van Crolles (Frankrijk) zal verder worden gecementeerd als de kern van het digitale productecosysteem van ST. Het plan is om de capaciteit te verhogen tot 14.000 wpw tegen 2027 met geplande modulaire uitbreidingen die de capaciteit verhogen tot 20.000 wpw, afhankelijk van de marktomstandigheden. Daarnaast zullen we de Crolles 200 mm-fabriek ombouwen ter ondersteuning van elektrische wafersortering, productie van grote volumes en geavanceerde verpakkingstechnologieën, hosting van activiteiten die vandaag de dag in Europa niet bestaan. De focus zal liggen op toonaangevende technologieën van de volgende generatie, waaronder optische detectie en siliciumfotonica.

Het gespecialiseerde productie- en competentiecentrum voor vermogenselektronica in Catania, Catania, zal blijven dienen als een expertisecentrum voor vermogens- en wide-bandgap semiconductor apparaten. De ontwikkeling van de nieuwe Silicon Carbide Campus verloopt zoals gepland, met de productie van 200 mm-wafers die naar verwachting in Q4 2025 zullen beginnen, waardoor het leiderschap van ST op het gebied van energietechnologieën van de volgende generatie wordt versterkt. Onze middelen ter ondersteuning van de huidige 150 mm- en EWS-capaciteiten van Catania zullen worden geheroriënteerd op de productie van 200 mm siliciumcarbide en silicium power halfgeleiders, inclusief GaN-on-silicon, waardoor het leiderschap van ST op het gebied van energietechnologieën van de volgende generatie wordt versterkt.

Andere productielocaties

optimaliserenRousset (Frankrijk) zal zich blijven richten op de productie van 200 mm, waarbij extra volumes worden herschikt van andere locaties, waardoor de bestaande productiecapaciteit volledig verzadigd kan worden voor een optimale efficiëntie.

Tours (Frankrijk) zal zich blijven concentreren op zijn 200 mm siliciumproductielijn voor geselecteerde technologieën, terwijl andere activiteiten – waaronder de oude productieactiviteiten van 150 mm – zullen worden overgedragen naar verschillende ST-sites, en het zal ook een competentiecentrum blijven voor GaN, voornamelijk op epitaxie. De Tours-site zal ook een nieuwe activiteit hosten: packaging op paneelniveau, een van de belangrijkste enablers van chiplets, een technologie voor complexe halfgeleidertoepassingen die in de toekomst van cruciaal belang zal zijn voor ST.

Ang Mo Kio (Singapore), ST’s high-volume fab voor volwassen technologieën, zal zich blijven richten op de productie van 200 mm silicium en zal ook productielocatie zijn van onze geconsolideerde wereldwijde legacy 150 mm siliciumcapaciteiten.

Kirkop (Malta), ST’s test- en verpakkingsfabriek voor grote volumes in Europa, zal worden geüpgraded, met de toevoeging van geavanceerde geautomatiseerde technologieën die essentieel zullen zijn om producten van de volgende generatie te ondersteunen.

Evolutie van het personeelsbestand en van vaardigheden

Naarmate ST zijn productievoetafdruk in de komende drie jaar hervormt, zullen het personeelsbestand en de vereiste vaardigheden evolueren. Geavanceerde productie zal de rollen verschuiven van legacy-processen met repetitieve handmatige taken naar een sterkere focus op procescontrole, automatisering en ontwerp. ST zal deze overgang beheren door middel van vrijwillige maatregelen, met een voortdurende inzet voor een voortdurende constructieve dialoog en onderhandelingen met werknemersvertegenwoordigers in overeenstemming met de toepasselijke nationale regelgeving. Op basis van de huidige prognoses wordt verwacht dat het programma ertoe zal leiden dat wereldwijd tot 2.800 mensen het bedrijf op vrijwillige basis verlaten, bovenop het normale verloop. Deze veranderingen zullen zich naar verwachting vooral in 2026 en 2027 voordoen. Naarmate het programma vordert, zullen regelmatig updates worden verstrekt aan belanghebbenden.