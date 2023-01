Stertil Group – onderdeel van Citadel Enterprises en gevestigd in Kootstertille, kondigt met trots de overname aan van de activiteiten van Beissbarth GmbH. Het bedrijf Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH behoort nu tot de Stertil Group, waarmee de 120-jarige geschiedenis van dit in München gevestigde bedrijf wordt voortgezet. Deze acquisitie toont aan dat de Stertil Group zich inzet voor de voortdurende investering in het leveren van werkplaatsequipment voor bedrijven, hoogwaardige automerken en OEM-fabrikanten wereldwijd.

120 Jaar ervaring, pionier en Best-In-Class in test- en voertuigonderhoudsapparatuur

Innovatie, kwaliteit en expertise in automotive testoplossingen is wat Beissbarth met zich meebrengt. Beissbarth biedt een premium productaanbod met meer dan een eeuw ervaring in de automotive testapparatuur industrie. De innovatieve productrange van test- en serviceapparatuur complementeert en versterkt de oplossingen en het doel dat de Stertil Group heeft voor de industrie van voertuigonderhoud, -service en -reparatie. De Stertil Group wil een totale oplossing creëren voor zowel huidige als toekomstige ontwikkelingen in apparatuur voor werkplaatsen.

Met als gerenommeerd merk Stertil-Koni, specialist in het heffen van zware voertuigen. In februari 2022 heeft de Stertil Group Nussbaum Automotive Lifts GmbH in Kehl (Duitsland) overgenomen, een bedrijf met expertise in het heffen van het lichte segment voertuigen. En nu dus Beissbarth.

Alle drie bedrijven focussen op hun eigen marktsegment en blijven met hun eigen distributiekanalen als aparte entiteiten opereren, en tegelijkertijd elk een bijdrage leveren aan een complete aanpak van hoogwaardige productoplossingen. Binnen de Stertil Group krijgen ze de steun die nodig is om de kansen aan te pakken op het gebied van elektrificatie in de voertuigindustrie.

Beissbarth is fabrikant van moderne test- en serviceapparatuur in het premium segment voor automotive werkplaatsen en OEM’s (Original Equipment Manufacturers). Dit omvat producten voor wieluitlijning, rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), koplamp afstelapparatuur, remmentesters, hefbruggen en machines voor wielservice en diagnose. De kracht van de Beissbarth-organisatie ligt in de continue investering in de eigen R&D-afdeling en de nauwe samenwerking met toonaangevende autofabrikanten. Het bedrijf biedt een waardevol, innovatief productportfolio met uitzonderlijke kwaliteit en nauwkeurigheid voor technische inspecties, en service- en testapparatuur die door connectiviteit, diagnose en voorspellend onderhoud klaar is voor de toekomst.

Een uitstekende aanvulling op de strategische langetermijnfocus van de Stertil Group

Beissbarth is een uitstekende aanvulling voor de Stertil Group en zal een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van werkplaatsen wereldwijd. De Stertil Group vermarkt haar range hefbruggen voor het zware segment voertuigen onder de merknaam Stertil-Koni dat wereldwijd de nummer één heavy duty hefbruggenspecialist is met een brede range aan producten.

Bekend om zijn unieke en gepatenteerde regeneratieve, draadloze, ‘groene’ mobiele hefkolom die oplaadt terwijl de kolom daalt, de EARTHLIFT®. Overal ter wereld in werkplaatsen te vinden, en die wordt bediend middels het revolutionaire ebright® Smart Control System.

Nussbaum® is een hoogwaardige fabrikant van eersteklas automotive hefbruggen voor het lichte segment. Het bedrijf staat bekend als uitvinder van de in 1985 geïntroduceerde legendarische Dubbele Schaarbrug, JUMBO® en biedt tegenwoordig een complete range baanbrekende autohefbruggen die wereldwijd de keuze is van veel toonaangevende autofabrikanten.

De Stertil Group verwelkomt het management en de medewerkers van Beissbarth die ervan verzekerd kunnen zijn dat hun geschiedenis van 123 jaar – die vorige generaties met passie en hard werken hebben laten groeien – in goede handen is. De nieuwe eigenaar, de Stertil Group, zal dit erfgoed verder laten groeien en koesteren in de productiefaciliteit in München. Gary Palmer blijft in zijn functie als Managing Director van Beissbarth in München.

Bennie Stapensea – Stertil Group: “We zijn verheugd en trots Beissbarth te mogen verwelkomen. We zien dit gevestigde, meer dan 120 jaar oude bedrijf als een zeer innovatieve, waardevolle toevoeging aan de Stertil Group. Beissbarth stelt ons, naast Nussbaum en Stertil-Koni, in staat om onze aanwezigheid in de hele industrie uit te breiden en complete kwaliteitsproductoplossingen aan te bieden. Beissbarth’s lang gevestigde positie in de markt voor voertuigonderhoudsapparatuur voor toonaangevende automerken is een uitstekende strategische match. Ons langetermijndoel is om de onderhouds-, service- en reparatie-industrie, evenals wereldwijde OEM’s, complete oplossingen voor werkplaatsuitrusting te bieden die nu waarde toevoegen en klaar zijn voor de toekomst in welke technologische richting de industrie zich ook ontwikkelt. We kijken ernaar uit om de langetermijnstrategieën van de Stertil Group voort te zetten en onze gevestigde bedrijven en de nieuwe bedrijven naar de volgende fase in hun ontwikkeling te brengen. Als facilitator passen we de structuur van onze bedrijfsgroep aan, en ik ben dan ook verheugd aan te kondigen dat Frank Scherer de verantwoordelijkheid krijgt voor alle automotive gerelateerde Duitse entiteiten – Nussbaum en Beissbarth.”

Frank Scherer – Nussbaum Automotive Lifts GmbH: “ Ik ben vereerd met mijn nieuwe aanvullende rol en verheugd om het Beissbarth-team te verwelkomen als een nieuw lid van de Stertil Group. Als voortzetting van onze Stertil Group-strategie om ons te concentreren op onze klanten en de kerncompetenties binnen onze bedrijven, is de uitbreiding van ons groepsproductaanbod naar elektronica, software en data een belangrijke garantie voor de voortzetting van onze succesvolle weg. Het borgen van het DNA en daarmee de kracht en cultuur van de individuele bedrijven, is voor ons essentieel om ervoor te zorgen dat onze bedrijven onder hun gevestigde handelsnamen specialisten binnen hun segment blijven met een duidelijk zicht op hun individuele markten en klanten. We noemen het ‘the Stertil way’. Vanuit Nussbaum’s perspectief kijken we ernaar uit om samen te werken met onze nieuwe collega’s van Beissbarth om “best-in-class” oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor uitlijnhefbruggen en wieluitlijners, evenals andere toekomstgerichte projecten.”

Gary Palmer – Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH: “Al 123 jaar is Beissbarth een gewaardeerde en betrouwbare partner met een lange geschiedenis in het ontwikkelen en vervaardigen van carrosserieën in de begindagen aan het einde van de 19e eeuw (1899) en de eerste autofabriek in Beieren. Halverwege de 20e eeuw in de jaren 50 ontwikkelden we nieuwe balanceerapparatuur voor auto’s. Nu in 2023, met een hoogwaardig productportfolio, zijn we klaar voor de nieuwe kansen die de Stertil Group ons kan bieden voor de uitdagingen van vandaag, morgen en ver in de toekomst. Ik geloof dat de Stertil Group en Beissbarth zowel qua product als mentaliteit uitstekend bij elkaar passen. Met Beissbarth voegt de Stertil Group een bedrijf toe met een internationaal erkend iconisch merk, een loyale klantenbasis en een uitstekend toekomstbestendig product- en serviceportfolio. Bovenal hebben we een uitstekend team van toegewijde en bekwame medewerkers. Ik spreek namens het managementteam en de medewerkers als ik zeg dat we ernaar uitkijken om deel uit te maken van de solide en financieel stabiele Stertil Group die het merk Beissbarth verder zal versterken en onze groei voor de komende 123 jaar of langer zal ondersteunen!”

Stertil Group is wereldwijd actief met de productmerken Stertil-Koni, Nussbaum, Stertil Dock Products and Stokvis Service. De Stertil-Koni hefbruggen en Stertil Dock Products worden verkocht door de verkoopkantoren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Turkije, China en Polen, en via een exclusief netwerk aan distributeurs. De productie vindt plaats in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en China (voor de regio). De Nussbaum hefbruggen worden verkocht via een netwerk van distributeurs gespecialiseerd in hoge kwaliteit werkplaatsuitrusting. De Stertil Group is onderdeel van Citadel Enterprises.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH ontwikkelt en produceert moderne test- en serviceapparatuur in het premium segment voor automotive werkplaatsen en autofabrikanten. Dit omvat producten voor wieluitlijning en rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), koplamp afstelapparatuur, remmentesters, hefbruggen en machines voor wielservice en diagnose. De leverancier van werkplaatsapparatuur, gevestigd in München, heeft meer dan 120 jaar ervaring in het produceren van automotive service equipment. Beissbarth werkt nauw samen met leidende autofabrikanten (OEM’s). Onafhankelijke werkplaatsen (IAM), autobandenketens, monteurs en geautoriseerde testorganisaties profiteren eveneens van de ervaring van deze gerenommeerde leverancier.