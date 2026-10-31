De Nederlandse industrie was in het derde kwartaal van 2026 de belangrijkste aanjager van de economische groei. Vooral de machinebouw presteerde sterk. De toegevoegde waarde van de industrie steeg met 2,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl de Nederlandse economie als geheel met 0,6 procent groeide. Dat blijkt uit de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De industriële groei versnelde ten opzichte van het tweede kwartaal, toen de toegevoegde waarde met 1,8 procent toenam. Hoewel de delfstoffenwinning met 6,9 procent de sterkste procentuele groei liet zien, leverde de industrie door haar grotere economische gewicht de belangrijkste bijdrage aan de bbp-groei.

Ook de buitenlandse handel droeg positief bij. De uitvoer van goederen en diensten nam met 0,5 procent toe, waarbij vooral meer machines en transportmiddelen werden geëxporteerd. Omdat de invoer met 0,3 procent minder sterk steeg, verbeterde het handelssaldo. Daarnaast droeg de opbouw van aardgasvoorraden bij aan de economische groei.

De investeringen in vaste activa daalden licht, met 0,1 procent. De consumptie van zowel huishoudens als de overheid groeide met 0,4 procent.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2025 was de Nederlandse economie 2,1 procent groter. Ook op jaarbasis behoorde de industrie tot de belangrijkste groeimotoren.

Het CBS benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat. De tweede berekening van de economische groei verschijnt op 24 december.