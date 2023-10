Mede door de aanwezigheid van 19 technologie partners, op de Stäubli Robotics Days, kom je er alles te weten over de diverse aspecten van een robotiseringsproject en kan je je laten inspireren en adviseren om uw productie efficiënter, veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Naast de verschillende partner stands, kan je op het demoplein niet minder dan 22 robot demonstraties ervaren. Als kers op de taart staan een reeks interessante Expert Talks gepland door o.a. specialisten van KULeuven, VUB, Siemens en Beckhoff.

Het programma spitst zich toe op technologie en vervalt niet in verkooppraatjes: dit is de sterkte van de Stäubli Robotics Days. Het doel is namelijk niet om de bezoekers een robot te verkopen maar om een kant-en-klare oplossing aan te reiken.

Partners: Audimat, Beckhoff, Cibo Robotics, Conway Nederland, Coval, Linak, Motix, Pickit, Pilz, Qing Forward Engineering, Rittal, Schunk, Sick, Siemens, Stäubli Connectors, Vansichen Linear Technology, VDP Automation, Zema Consulting, Zimmer Group.

Stäubli Robotics stelt er alvast deze nieuwe ontwikkelingen voor:

Deelname is gratis maar registratie is wel nodig zodat we weten wie aanwezig is voor de lunch.

