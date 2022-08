Staübli opent met driedaags programma nieuw kantoor

Stäubli, een fabrikant/producent van mechatronische oplossingen wereldwijd, viert op 15, 16 en 17 september de opening van haar nieuw Benelux-kantoor in Kortrijk (België). Een team van 37 medewerkers is er actief in Sales, After Sales en Training voor vier divisies: Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics en Textile.

Stäubli Benelux, aanvankelijk gesitueerd in Bissegem, is een dochteronderneming van de Stäubli Group en startte 22 jaar geleden met de verkoop van textielmachines in de Benelux om dan in 2001 en 2002 de activiteiten verder uit te breiden met Robotics en Fluid Connectors. Met de overname van Multi-Contact uit Sint-Martens-Latem in 2004 werd de jongste divisie Electrical Connectors toegevoegd aan het gamma. Door de sterke groei tussen 2000 en 2006 bleek het bestaande gebouw in Bissegem al snel te klein en werd op dezelfde locatie een tweede kantoorgebouw toegevoegd. De laatste jaren volstond ook dit niet langer om alle werknemers comfortabel onder te brengen en dezelfde service te blijven bieden. Een lange zoektocht leidde uiteindelijk naar een gloednieuw kantoor op de Pottelberg site in Kortrijk, op een boogscheut van het oude gebouw. Met het oog op verdere groei en in het kader van Stäubli’s toekomstvisie werd gekozen voor een ruim pand dat veel mogelijkheden biedt.

Feestelijke opening

De opening wordt gespreid over drie dagen: op donderdag en vrijdag worden klanten, partners en leveranciers uitgenodigd terwijl op zaterdag een heuse familiedag volgt voor werknemers en familie. Terwijl de bezoekers het gloednieuwe gebouw verkennen kunnen ze gaandeweg de Stäubli producten in werking zien tijdens tal van demonstraties.

40 jaar Stäubli Robotics

Dit jaar wordt ook 40 jaar Stäubli Robotics gevierd. De expertise in mechatronica en de samenwerking met de gerenommeerde fabrikant van industriële robots Unimation sinds 1982 leiden tot de ontwikkeling en productie van eigen SCARA-robots. In 1988 werd de afdeling Robotics opgericht en in 1989 werd Unimation overgenomen. In 1992 werd de RX-serie robot met gelede armen geïntroduceerd, gevolgd door SCARA-robots en industriële robots met zes assen, tot onlangs het mobiele robotsysteem HelMo voor toekomstgerichte samenwerking tussen mens en robot werd toegevoegd. Deze systemen voldoen aan de huidige eisen voor flexibele productie en bewijzen overal ter wereld hun waarde.