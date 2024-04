Bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, voedingsproducten of pesticiden is het van cruciaal belang dat onbekende moleculen correct worden geïdentificeerd. Maar nauwkeurige identificatie is een langdurig proces en maar al te vaak niet succesvol, wat leidt tot mislukte regelgevingsprocessen, of erger nog, tot het in gevaar brengen van de gezondheid van de consument. Op basis van meer dan 20 jaar onderzoek hebben de oprichters van Isospec Analytic, Ahmed Ben Faleh, Stephan Warnke en Thomas Rizzo, technologieënuit meerdere disciplines – analytische chemie, fotonica en cryogene materialen die oorspronkelijk zijn ontworpen voor ruimtetoepassingen – gecombineerd om een tool te bouwen die binnen enkele minuten een nieuwe gegevensdimensie over moleculaire structuren kan genereren.

De technologie van het bedrijf genereert unieke, informatierijke statistieken die de snelle identificatie van onbekende moleculen in minuten in plaats van maanden mogelijk maken, waardoor ongekende schaalbaarheid tot moleculaire identificatie. De technologie wordt al gebruikt bij de analyse van suikers en metabolieten binnen de food- en agritech-industrie om kwaliteitscontrole en ondersteuning uit te voerenR&D van het product. Het team gelooft echter dat het echte potentieel van hun technologie ligt in de ontdekking van nieuwe biomarkers voor de ontwikkeling en diagnostiek van therapieën.

“In een menselijk bloedmonster zitten 15.000 kleine biologische moleculen die op elk moment nauwkeurige informatie kunnen geven over de gezondheid van een persoon. Minder dan 5% van deze moleculen kan echter worden geïdentificeerd. Het vermogen om snel nieuwe moleculen te identificeren, betekent dat we nu gebruik kunnen maken van de 95% onbekende moleculaire ruimte om behandelingen te ontwikkelen voor de dodelijkste ziekten”, aldus medeoprichter en CEO Dr. Ahmed Ben Faleh.

Deze gecombineerde use cases waren aantrekkelijk voor de investeerders van Isospec. “De waardepropositie van Isospec, die vroege toegang biedt tot het geavanceerde onderzoek op het gebied van biomoleculaire analyse als een service, overtuigde ons van het potentieel van de technologie en het team”, legt Alex Stöckl, partner bij Founderful en bestuurslid van Isospec, uit. “Isospec is een van de eerste 8 bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd met ons tweede fonds, dat tot doel heeft $ 120 miljoen te bereiken.”

Na de lancering van zijn platform heeft Isospec Analytics $ 1.9 miljoen opgehaald in zijn pre-seed financieringsronde onder leiding van Founderful, met extra deelname van gespecialiseerde investeerders Tiny.vc, another.vc en Venture Kick. De fondsen zullen het bedrijf door de commerciële fase loodsen.

Het team werkt momenteel aan de schaalbaarheid van hun platform, introduceert automatisering bij elke stap en implementeert machine learning-tools voor data-analyse en het genereren van inzichten.

“Deze ronde stelt ons in staat om een softwareteam op te bouwen dat bestaat uit experts op het gebied van data-engineering”, zegt dr. Ahmed Ben Faleh. Tegen de zeer competitieve achtergrond van de analytische markten voor suiker en metabolieten, wil Isospec de toonaangevende leverancier worden van moleculaire analyseoplossingen en technologie voor het ontdekken van biomarkers.