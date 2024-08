GGI Innovations heeft een lichter, stiller en bovenal milieuvriendelijker systeem ontwikkeld dan de alternatieven op de markt. Aart Schalk, CEO van BAS E-lifters: “Het is onze ambitie om een superieur beladingssysteem te ontwikkelen waarmee gebruikers efficiënt en veilig kunnen werken en waar omwonenden ook blij van worden. Daarbij willen we dat de belading bijdraagt aan een schone en duurzame wereld. Dat is gelukt. Ons systeem is volledig elektrisch: Geen hydraulica, fluisterstil en heel veilig.”

Omdat de BAS E-LIFTER een modulair is ontworpen is het systeem toepasbaar op verschillende voertuigtypes en kraakpersen. Dat maakt het product geschikt voor verschillende markten in Europa, Azië en Noord Amerika. Daarnaast kan de gebruiker via de meegeleverde software, het BAS Digital Platform, containers op de route uitlezen en ingezameld afval wegen. Relevante data over containers, inhoud, en status van de belading is via een dashboard toegankelijk voor managers en planners.

Financiering om pilotproduct in de praktijk te testen

Inmiddels heeft de onderneming een pilotproduct ontwikkeld. Schalk legt uit wat de financiering van VFF Gelderland voor het bedrijf betekent: “We zitten als startup nog in een fase waarin we moeten investeren in ons product, zonder dat daar grote inkomsten tegenover staan. We gaan deze financiering gebruiken om ons product op verschillende vuilniswagens in de praktijk te testen. We verstrekken de demo aan vuilniswagenbouwers en eindgebruikers om feedback te krijgen uit de markt. Aan het einde van dit jaar willen we een aantal stuks hebben verkocht.”

Timon de Leeuw, investment manager Tech bij Oost NL: “Iedere dag rijden er honderden vuilniswagens door Nederland, meestal nog met een niet elektrische belading. Veel gemeenten in Nederland zijn bezig met duurzaamheid en kijken daarbij zeker ook naar hun vuilniswagenvloot die moet opereren binnen milieuzones en voldoen aan de nieuwe normen. Dat maakt het BAS E-LIFTER-systeem tot een interessant en kansrijk product. Bovendien heeft de oplossing een directe impact op de reductie van de uitstoot van CO2-uitstoot en lawaai.”