De Universiteit Twente is een gerenommeerde technische universiteit gevestigd in Nederland en haar Technisch Medisch Centrum (‘TechMed Centre’) is volledig toegewijd aan het verbeteren van de gezondheidszorg door gepersonaliseerde technologie. Deze ambitie wordt gerealiseerd door het aanbieden van excellente onderwijsprogramma’s (Bsc, MSC, Phd & Life Long Learning programma’s) variërend van Biomedische Technologie, Health Tech Implementatie Wetenschappen tot Technische Geneeskunde, en door het uitvoeren van excellente onderzoeksprogramma’s in domeinen zoals Health Robotics, eHealth Technologies, Medical Imaging en Health Technology Implementation. De UT is een van de meest ondernemende universiteiten in Europa met een goede reputatie in het faciliteren van start-ups en scale-up bedrijven. Er is een gevestigd ecosysteem van incubators, accelerators, business developers, juridische adviseurs, private investeerders en VC-bedrijven rondom de UT. Het TechMed Centrum heeft samen met zijn partners in de gezondheidszorg een uitgebreide staat van dienst in het vertalen van nieuwe knowhow en oplossingen naar de praktijk.