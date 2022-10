Het is bijna zover … in het weekend van 4 en 5 november gaat Starcker Factory voor het eerst draaien! Dit initiatief van Flowfirm en Van Doren Engineers brengt de theorie en praktijk in de procestechniek samen. Tijdens de open dag op 5 november krijgen bezoekers tussen 10.00 en 15.00 uur een uniek kijkje achter de schermen in de limonadefabriek en kennislokalen.

Van technische demo’s tot een speelplein voor kinderen. De opening van Starcker Factory aan de Doornhoek 3870 in Veghel wordt groots gevierd! Op vrijdag 4 november vindt een bijeenkomst voor genodigden plaats en op zaterdag 5 november gaan de deuren van Starcker Factory van 10.00 tot 15.00 uur open voor iedereen. “We willen zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met ons leerconcept waarbij experimenteren vooropstaat”, vertelt Jan Klein Hulze, academy manager bij Starcker Factory. Samen met diverse collega’s leidt hij studenten, monteurs en zij-instromers op tot procestechnische experts.

Uniek scholingsaanbod in de procestechniek

De brug slaan tussen de theorie en praktijk in de procestechniek. En daarmee monteurs optimaal klaarstomen voor de werkvloer. Om deze doelen te realiseren, riepen de organisaties Flowfirm en Van Doren Engineers Starcker Factory in het leven. In deze inspirerende en innovatieve fabriekshal brengen werk-leerstudenten en stagiairs hun kennis meteen in de praktijk. Ze werken daarbij met de allernieuwste apparatuur en gereedschappen.

Werk-leertrajecten voor monteurs van de toekomst

Ze kennen de installaties van deze organisaties dan al. Dat maakt Starcker Factory een win-winconcept. Voor monteurs én aangesloten organisaties.”

Programma open dag

Tijdens de open dag op zaterdag 5 november ontdekken bezoekers alles over Starcker Factory, onder het genot van een lekker hapje en drankje.