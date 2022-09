Deze zomer kondigden Smart Delta en Nedinsco aan strategisch te gaan samenwerken aan de ontwikkeling, het vermarkten en de aftersales van 360°-camerasystemen voor mobile mapping. Daarbij concentreert Smart Delta zich met name op de ontwikkeling van de mobile mapping-software. Nedinsco legt zich toe op de ontwikkeling, productie en service van de camerasystemen. En dit past precies in de strategie die het bedrijf uit Venlo eind vorig jaar heeft geformuleerd. Want centraal daarin staat de verbreding van de marktfocus van alleen defensie naar ook – en vooral – de civiele markt. En die wordt bij uitstek bediend met deze ‘sferische 360°-beeldvormingssystemen’, vertelt Nedinsco-ceo Arno Bouwmeester.

‘Het zijn systemen voor het street mappen als Google en Tomtom doen. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor het nauwkeurig maar snel meten van de hoogte en breedte van straten en de status van alles daarom heen. Dat kan van pas komen als wegen opgebroken en vernieuwd moeten worden. De aannemer kan dan precies bepalen hoeveel asfalt of bestrating hij nodig heeft. Maar komen er klachten dat er bijvoorbeeld een tuinhek kapot is gegaan, dan kunnen de beelden dienen als bewijs. Ook voor snoeiwerk aan bomen – om dat op voldoende hoogte te doen voor vrachtauto’s die er onderdoor moeten – kunnen onze systemen worden ingezet. En voorzien van een infraroodcamera kan ermee gecheckt worden waar bovengrondse elektriciteitsleidingen te warm worden en waar dus preventief onderhoud nodig is. Klanten zijn de Googles, maar ook gemeenten, Rijkswaterstaat, wegenbouwers en elektriciteitsberdrijven. Heel breed dus.’

Om die civiele markt te bedienen gebruikt Nedinsco de kennis die in de defensiemarkt is opgedaan. Het ontwikkel- en productieproces en de producten zijn echter wel heel anders. ‘We gaan nu uit van veel grotere aantallen dan gebruikelijk is voor defensieklanten. Daarom werken we met een modulaire opbouw waarbij de klant alleen de keuze heeft uit enkele opties. En vanzelfsprekend zijn onze systemen heel robuust – want ze moeten het altijd doen – , maar toch net wat minder dan de camerasystemen die op tanks worden gebouwd en ook moeten blijven functioneren pal naast een schietend kanon, bij 40 graden onder nul maar ook bij +70 graden Celsius. Voor deze civiele systemen maken we natuurlijk wel dankbaar gebruik van de ontwikkel- en productiekennis die we voor defensie hebben opgebouwd.’

Andersom zal de ervaring met het modulair werken ook van pas komen om het hoofd te bieden aan de grote defensieorders die Bouwmeester vanaf eind dit jaar verwacht. ‘De oorlog in de Oekraïne is verschrikkelijk, vooral voor de direct getroffenen. Daarnaast zal het zijn impact hebben op de economie. Maar het is ook een wake-up-call voor de landen in Europa die sinds de jaren tachtig bezuinigd hebben op defensie. Het extra budget dat de politiek defensie heeft toegezegd wordt nu vooral besteed aan het op niveau brengen van de munitievoorraden. Maar eind dit jaar, begin volgend jaar zullen orders vrijkomen voor militaire voertuigen met daarop onze systemen. Gezien de grote aantallen zullen de voertuigbouwers alles rond die systemen graag helemaal uit handen geven aan specialisten zoals wij zijn. En dan komt het goed uit dat standaardisatie een van de uitgangspunten is van de strategie die we eind 2021 hebben gekozen.’