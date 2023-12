Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht gaat twee zelfstandig werkende bloedafnameapparaten van de Utrechtse medische robotica-ontwikkelaar Vitestro inzetten in de dagelijkse praktijk. Het ziekenhuis en Vitestro tekenden daarover afgelopen week een overeenkomst. De apparaten worden geplaatst en in gebruik genomen na het behalen van de Europese CE-markering.

St. Antonius ziekenhuis tekent voor twee bloedafnameapparaten die kunnen bijdragen aan het verminderen van de werkdruk met een mogelijk consistentere patiëntervaring

Verwachte ingebruikname 2025, dit is na CE-markering, die eind 2024 verwacht wordt

St. Antonius tevens testlocatie voor klinische A.D.O.P.T.-studie voor CE-goedkeuring

Vitestro ontwikkelt sinds 2017 een apparaat dat veilig, en nauwkeurig bloed afneemt bij patiënten. Het combineert op AI gebaseerde, echo-geleide 3D-reconstructie met het inbrengen van een naald met sub millimeter precisie, waardoor veilige en consistentere bloedafname wordt bereikt. Het St. Antonius, dat nationaal bekend is vanwege zijn specialisatie en expertise in de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten, longziekten en kanker, en zet samen met het Utrechtse bedrijf Vitestro een significante vervolgstap in hun samenwerking.

Wereldwijd wordt er miljarden keren per jaar bloed afgenomen. De procedure speelt een cruciale rol in diagnostiek, echter kampen klinische laboratoria met grote personele tekorten. Het automatiseren van deze veelvoorkomende procedure is de volgende stap voor klinische laboratoria zoals die van het St. Antonius, die zo bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg voor patiënten en de duurzaamheid van de organisatie.

Het St. Antonius is vanaf de start in 2017 actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het apparaat. In de periode die daarop volgde is de technologie al veelvuldig en succesvol getest met patiënten van het St. Antonius; zo ook tijdens de A.D.O.P.T.-trial, een studie die eerder dit kwartaal is gestart. Vitestro verwacht dat deze studie eind 2024 zal leiden tot Europese CE-markering. Bij het St. Antonius Ziekenhuis staan onderzoek en innovatie hoog in het vaandel en heeft het ziekenhuis mede daardoor een goede infrastructuur voor het uitvoeren van klinische studies. A.D.O.P.T. staat voor Autonomous Blood Drawing Optimization and Performance Testing. Met ruim 10.000 patiënten is dit wereldwijd de grootste studie naar autonome bloedafname tot nu toe. Behalve het St. Antonius zijn Result Laboratorium – Albert Schweitzer ziekenhuis, OLVG Lab en Amsterdam UMC deelnemende partners in deze studie.

Marc Koster, lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, zegt: “Bij de Klinische Chemie lopen er verschillende spraakmakende innovaties, zoals bloedtransport met drones, de inzet van artificial intelligence voor betere diagnostiek en deze geautomatiseerde bloedafname innovatie. Het ziekenhuis is een aantrekkelijke partner voor ontwikkelaars zoals Vitestro.” “Het overgrote deel van de klinisch chemische laboratoriumprocessen is al jarenlang geautomatiseerd. Dit brengt voordelen mee in onder andere standaardisatie van de bloedafname, wat meerdere kwaliteitsverbeteringen oplevert. Daarnaast zijn de personeelstekorten in de zorg ziekenhuisbreed, zo ook bij ons op de bloedafnamepoli. Bloedafnamemedewerkers staan onder grote werkdruk en met deze robots kunnen we die flink verminderen. Naar onze verwachting zullen autonome en handmatige bloedafname naast elkaar blijven bestaan.” “Ondertussen zijn patiënten enthousiast: bijna alle ondervraagden op de bloedafnamepoli zouden zich door een bloedafnamerobot willen laten prikken.”

Patiënten kunnen er straks zelf voor kiezen om het apparaat hun bloed te laten afnemen en ondergaan de bloedafname geheel zelfstandig onder toezicht van een getrainde zorgmedewerker. Het bloedafnameapparaat van Vitestro draagt bij aan een veilige, consistente bloedafname en zal een aanvulling zijn op de gebruikelijke vorm van bloedprikken.

Toon Overbeeke, CEO en medeoprichter bij Vitestro, voegt toe: “Ons apparaat is onmiskenbaar de grootste innovatie in bloedafname in tientallen jaren, en zal in belangrijke mate gaan bijdragen aan het oplossen van het sterk oplopende tekort aan personeel in de zorg. Sinds 2018 werken we nauw samen met het enthousiaste en gedreven team van het St. Antonius ziekenhuis. Het is geweldig dat we nu de volgende stap zetten in onze samenwerking.”

Brian Joseph, Commercieel directeur en medeoprichter van Vitestro zegt: “De eerste bloedafnamemedewerkers van het St. Antonius hebben al deelgenomen aan de Vitestro Academy. Daar leren zij de innovatie veilig in te zetten alsmede de details van het geautomatiseerde werkproces. Deze medewerkers kijken ernaar uit om met deze doorbraak de patiëntzorg te verbeteren. Een goede samenwerking binnen het ecosysteem van de betrokken Nederlandse ziekenhuizen is cruciaal voor een succesvolle introductie van deze doorbraak.”

Vijf ambitieuze artsen en de Zusters der Liefde legden in 1910 de basis voor het huidige St. Antonius Ziekenhuis. Een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang heeft geleid tot een medische organisatie met acht vestigingen in Midden-Nederland. Het St. Antonius staat (landelijk) bekend om zijn expertise op het gebied van hart-, vaat-, longziekten en kanker. Daarnaast zijn vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd in ons ziekenhuis. Samen zorgen voor kwaliteit van leven voor onze patiënten en daar steeds beter in worden, daar werken onze bevlogen professionals dagelijks aan. Opleiden, onderzoeken en innoveren zijn daarbij essentieel en behoren daarom, naast patiëntenzorg, ook tot onze belangrijkste kerntaken.

Het St. Antonius is een Santeon ziekenhuis. Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. Met elkaar werken we aan vernieuwingen in de zorg met onze patiënten als inspiratiebron.

Vitestro, expert in medische robotica, ontwikkelt sinds 2017 een apparaat voor autonome bloedafname bij patiënten. Uitgangspunt bij de innovatie is het creëren van een veilige en consistente patiëntbeleving naast een positieve impact op het oplossen van het toenemend tekort aan personeel in de zorg. Het bloedafnameapparaat combineert echogeleide 3D-reconstructie gebaseerd op AI met venapunctie. De procedure verloopt volledig geautomatiseerd, van het aantrekken van de stuwband tot het aanbrengen van een pleister. Met een gedreven team van ruim 50 specialisten biedt Vitestro het hoofd aan de lastigste uitdagingen om te komen tot de meest geavanceerde oplossingen in ons tijdperk. Vitestro verwacht dat haar autonome bloedafnametechnologie vanaf eind 2024 beschikbaar is op de Europese markt.