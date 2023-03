Spierings Mobile Cranes stopt met de bouw en de verkoop van conventionele dieselkranen. Voortaan produceert de Osse kranenbouwer alleen nog duurzame hybride modellen. Daarmee is Spierings het eerste bedrijf in de wereld dat uitsluitend kranen bouwt die volledig elektrisch hijsen. Daarnaast kan het nieuwste model de SK487-AT3 City Boy ook volledig elektrisch rijden, hiermee kan de lokale uitstoot volledig worden gereduceerd. Deze elektrische hijskraan maakt emissieloos werken in iedere stad mogelijk.

Spierings Mobile Cranes stopt met conventionele dieselkranen

Reden voor de keuze is de sterke groei in hybride kranen en de drive om het maximale te doen voor mens, natuur en milieu. “De elektrificatie van de bouwplaats kan alleen maar slagen als de fabrikant vooroploopt”, aldus CEO Koos Spierings. “Onze binnenlandse klanten beseffen al dat dit de toekomst is. Voor onze buitenlandse klanten is het even wennen, maar we zijn ervan overtuigd dat zij ook snel de voordelen zien van deze beslissing. Uiteindelijk sterven de conventionele dieselkranen uit.”

Lithium ion-accu’s

De hybride torenkranen van Spierings Mobile Cranes zijn uitgerust met lithium-ion accu’s. Dat maakt ze geschikt voor emissievrije inzet op iedere bouwplaats. Voor noodgevallen is de kraan uitgerust met een kleine 3-cilinder stage 5-dieselmotor. Tot op heden heeft Spierings Mobile Cranes al ruim 150 elektrische kranen uitgeleverd, die beter bekend staan als eLift.

Innovatie en duurzaamheid

De voordelen van emissievrij werken zijn overduidelijk, stelt Spierings. “Geen CO2-uitstoot, geen geluidsoverlast, maar onverminderde kracht. En doet de machinist toch een beroep op de kleine dieselmotor? Dan is het brandstofverbruik nog altijd zeer gering. Hiermee tonen we aan dat goed ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid hand-in-hand gaan.”

Spierings Mobile Cranes blijft de hybride techniek verder ontwikkelen. Zo kunnen alle huidige kranen emissievrij werken dankzij een 16 ampère bouwstroomaansluiting. Ook is Spierings de enige fabrikant die kranen af-fabriek levert met een lithium-ion batterijpakket van 33 kWh.

Over Spierings Mobile Cranes

Spierings Mobile Cranes is marktleider op het gebied van mobiele torenkranen. De kranen van het Osse bedrijf worden gebruikt in meer dan 30 landen, voornamelijk door kraanverhuur- en bouwbedrijven. De kranen worden volledig in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Spierings Mobile Cranes realiseert in 2022 een omzet van circa 100 miljoen euro.

Sprierings Mobile Cranes is 1 van de deelnemers van het Link Magazine Platform Elektrificatie/Waterstof, wij organiseerden de eerste bijeenkomst in 2020 bij Spiering.

Op 20 april organiseren wij de 5de bijeenkomst bij Terberg Special Vehicles:

Presentatie EV roadmap Terberg Benschop, de presentatie met de roadmap kan worden opgezet met een link naar de batterij uitdagingen en de sterke behoefte aan standaardisatie en modulaire concepten. ZF met toekomstvisie en de ingrijpende consequenties die dit heeft voor de opbouw van voertuigen Flash Battery: Visie op modulaire oplossingen voor relatief kleine series met afwijkende afmetingen. Uitdagingen met BMS, keuringen enz. Steven Wilkins TNO resreach: Presentatie over de toekomst met betrekking tot EV-drive en energieopslag. Evaluatie en discussie onder leiding van Johan van der Kamp(Ebusco)

Aanmelden voor de 5de bijeenkomst van het Link Magazine Platform Elektrificatie/Waterstof: john.vanginkel@linkmagazine