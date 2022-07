Voor het toeleveren van complete besturingskasten zet HGG onder andere SPIE Machinebouw in. Meestal worden volledige elektronische schema’s aangeleverd en ligt het accent van het werk op het zodanig aanpassen van het ontwerp dat dat eenvoudiger uitgevoerd kan worden. ‘We hebben hier in Weert’, schetst Robert Bakker, ‘de meest moderne apparatuur staan om die panelen mee te produceren, als CNC-machines, gotenknippers en draadconfectiemachines. Onze mensen kunnen aan de hand van de schema’s, in nauwe samenspraak met de mensen van HGG, de productie ervan optimaliseren’, aldus de operational manager. ‘Maar het komt ook wel voor dat we alleen aan de hand van functionele specificaties van HGG aan de slag gaan en de complete elektrische engineering voor onze rekening nemen. Dat is vaak afhankelijk van de capaciteit die HGG zelf beschikbaar heeft.’

Een actuele uitdaging daarbij is te zorgen dat alle benodigde componenten – op tijd – beschikbaar zijn, schetst projectcoördinator Roland Ramakers: ‘Een speciale robot controller bijvoorbeeld levert HGG altijd zelf wel toe. In normale tijden leveren klanten als HGG veel zelf aan, maar nu dikwijls minder vanwege de sourcingsproblemen. Daarin proberen we hen zo goed mogelijk te ontzorgen.’ ‘Daarbij is het een voordeel’, vult Bakker aan, ‘dat SPIE een grote, multinationale organisatie is. Als bepaalde componenten wel beschikbaar zijn in Frankrijk kunnen we ze eenvoudig daarvandaan halen. En we kopen natuurlijk voor heel veel bedrijven in. We hebben daarvoor specialisten die bij hun zoekwerk heel goed die vraag voor de panelen voor HGG mee kunnen nemen. Desgewenst kunnen we ook alle sourcing regelen. We zijn daar flexibel in.’

Voorts kan SPIE de klant ondersteunen bij de fabricage en installatie van de machines en besturingen op de eigen locatie en die van hun klant. ‘Wij kunnen elektrotechnische en mechanische machinebouw monteurs op projectbasis inzetten als de productiebehoefte daarom vraagt. Daarbij kunnen we ook ondersteunen bij het installeren van grote projecten in binnen- en buitenland. Zo gaan binnenkort onze Franse specialisten het HGG-team helpen bij het installeren een 3D-profileringslijn. Dat versnelt het proces en voorkomt taalproblemen.’