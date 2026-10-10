De Belgisch-Nederlandse deeptechstart-up SpectaCell heeft €6 miljoen startkapitaal opgehaald voor de ontwikkeling van een platform dat individuele cellen analyseert met behulp van chiptechnologie en data-analyse. De technologie moet biofarmaceutische bedrijven helpen om sneller kandidaat-geneesmiddelen te beoordelen en productieprocessen te controleren. Het bedrijf combineert Vlaamse technologieontwikkeling met het biotech-ecosysteem in Leiden.

SpectaCell is de eerste gezamenlijke spin-off van de Vlaamse onderzoeksinstellingen imec, VIB en Universiteit Gent. Het bedrijf brengt chiptechnologie, biologische kennis en klinische expertise samen in een analyseplatform voor de farmaceutische industrie.

De financieringsronde werd geleid door imec.xpand, met deelname van het Vlaamse Flanders Future Tech Fund, het Nederlandse InnovationQuarter Capital, Qbic en VIB. Het kapitaal wordt gebruikt om de technologie samen met farmaceutische en biotechbedrijven verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor commerciële toepassing.

Van dagen naar uren

SpectaCell richt zich in eerste instantie op nieuwe immunotherapieën, waaronder behandelingen waarbij afweercellen worden ingezet om kankercellen aan te vallen. Bij de ontwikkeling daarvan is het essentieel om te kunnen meten hoe individuele cellen op een behandeling reageren.

Bestaande analysemethoden geven vaak indirecte informatie of een gemiddelde van grote aantallen cellen. SpectaCell ontwikkelt een platform dat met chipgebaseerde beeldvorming en data-analyse individuele cellen en hun onderlinge interacties kan volgen.

Het doel is om binnen enkele uren resultaten te leveren waarvoor bestaande methoden soms dagen nodig hebben. Hierdoor kunnen farmaceutische bedrijven eerder bepalen welke kandidaat-geneesmiddelen kansrijk zijn en welke verdere ontwikkeling verdienen.

Van laboratorium naar industriële productie

Voor de hightech- en maakindustrie is vooral de bredere toepassing van de technologie interessant. SpectaCell wil zijn platform niet beperken tot geneesmiddelenonderzoek, maar ook inzetten voor procesoptimalisatie en kwaliteitscontrole tijdens de productie.

Daarmee ontstaat de mogelijkheid om dezelfde analysetechnologie te gebruiken vanaf de eerste ontwikkelingsfase tot en met de commerciële productie van geneesmiddelen. Dat kan bijdragen aan beter vergelijkbare meetresultaten, kortere ontwikkeltijden en een efficiëntere kwaliteitsborging.

Volgens CEO en medeoprichter Tony Montoye moet het platform farmaceutische bedrijven helpen om betere beslissingen te nemen, zowel tijdens onderzoek als bij de kwaliteitscontrole in de productie. Daarmee wil SpectaCell de ontwikkelings- en productiekosten van nieuwe behandelingen verlagen.

Nederlandse rol bij opschaling

De technologische ontwikkeling en celanalyse vinden plaats in Gent. Voor verdere validatie en markttoepassing zoekt SpectaCell nadrukkelijk aansluiting bij het biotechcluster in Leiden.

De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland moet de stap van wetenschappelijke technologie naar een schaalbaar commercieel platform versnellen.

Volgens Benoit Devogelaere, partner bij imec.xpand, ligt de commerciële potentie vooral in de brede inzetbaarheid van het platform. Dezelfde technologie kan worden toegepast bij uiteenlopende geneesmiddelen en in verschillende fasen van ontwikkeling en productie.

Met de investering krijgt SpectaCell de middelen om de technologie verder te industrialiseren en zich te positioneren als leverancier van geavanceerde analysetechnologie voor de internationale farmaceutische industrie.