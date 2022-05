De markt voor gepersonaliseerde medicijndistributie neemt een steeds hogere vlucht. Zo merken ze in elk geval bij Global Factories in Den Haag, gespecialiseerd in oplossingen voor het geautomatiseerd herverpakken, verifiëren en distribueren van multi-dose-medicijnen. Nam de omzet van het bedrijf vorig jaar toe met ruim 15 procent, dit jaar pakt de verwachte omzet nog eens 30 procent hoger uit, vertelt coo Arno Bracco Gartner. ‘Onze markt groeit al tien jaar, de laatste pakweg vijf jaar is er sprake van een aanhoudende versnelling.’

Global Factories, dat ook vestigingen heeft in Duitsland en Vietnam, bestaat sinds 2000, is opgericht door werktuigbouwkundig ingenieur Richard van den Brink en zorgde voor de eerste machine die voorverpakte medicatie machinaal kan controleren. Deze zogeheten MDM-techniek wordt nu wereldwijd afgenomen. Later ontwikkelde en realiseerde het bedrijf ook de VBM-blistermachine, die zorgt voor de verpakking, verificatie en documentatie van medicijnen in blisterkaarten.

Voorheen installeerde Global Factories veelal één of twee machines per locatie. Hoe anders is dat nu, ziet Bracco Gartner. ‘Projecten groeien enorm in omvang, en wij verwachten dat die trend zich zal voortzetten. Kijk alleen al naar een partij als Amazon, dat als logistiek dienstverlener is ingestapt in de wereld van gepersonaliseerde medicijndistributie. Er is sprake van een consolidatiegolf, waardoor wij onze automatiseringsoplossingen op grotere schaal kunnen inzetten.’

Als redenen voor de groei noemt Bracco Gartner de wereldwijde demografische ontwikkeling en de toename van het gebruik van multi-dose-medicatie. ‘Mensen leven langer, wat de behoefte aan een veilige en efficiënte medicijndistributie vergroot.’ Ook is er op internationale schaal sprake van een groeiend tekort aan personeel in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en apotheken. ‘Dat zorgt voor een hogere werkdruk bij bestaand personeel – en daardoor meer kans op menselijke fouten.’

Voor automatisering met blisters – medicatie verpakt in cupjes – heeft Global Factories de capaciteit en kennis om zelf een volledige end-to-end-oplossing aan te bieden. Voor oplossingen gebaseerd op pouches – medicatie in zakjes – ligt dit anders. Global Factories maakt binnen dit segment diverse detectiemachines met eigen gepatenteerde vision-technologie. Deze machines valideren het werk van een verpakkingsmachine en hebben volgens Bracco Gartner nog een tweede voordeel. ‘Wet- en regelgeving stelt in steeds meer landen eisen aan rapportage en traceability van medicijndistributie. Ook daar draagt de software achter onze visiontechnologie aan bij.’

Global Factories houdt onderzoek, ontwikkeling en engineering voor alle machines in eigen hand. Voor de assemblage van de systemen werkt het bedrijf samen met lokale partners. Gaat het daarnaast om een verdere optimalisatie van de huidige machines en uitbreiding van het productportfolio, dan staat Global Factories open voor input vanuit de Nederlandse (maak)industrie. Bracco Gartner: ‘Hoe kunnen we ons road-to-market-proces nog efficiënter inrichten? Waar kan het slimmer, beter? Daag ons uit, zo zou ik willen zeggen tegen Nederlandse bedrijven die onze maakindustrie ondersteunen. We maken graag gebruik van jullie ervaring, ook omdat onze supplychain hierop is ingericht.’