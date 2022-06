SALDtech B.V., leverancier van lab-to-fab Spatial Atomic Layer lab-to-fab Spatial Atomic Layer Deposition systemen, heeft een uitgebreide rebranding afgerond als antwoord op de nieuwe focus van het bedrijf, een vernieuwing van de bedrijfsvisie en groeistrategie. De kern van deze rebranding is een wijziging van de bedrijfsnaam naar SparkNano, een nieuw bedrijfslogo en een nieuwe website, die het bedrijf vandaag lanceert.

SALDtech – opgericht in 2018 – richtte zich in eerste instantie op Spatial ALD-apparatuur voor de OLED-display markt. Sindsdien hebben wereldwijde uitdagingen, zoals een pandemie en de dreigende gevolgen van klimaatverandering, de wereld op ongekende manieren veranderd. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat er dringend behoefte is aan innovatieve technologie om energie op te wekken, op te slaan en om te zetten in manieren die duurzaam, CO2-neutraal, goedkoop zijn, en voor iedereen toegankelijk.

Deze toenemende vraag naar innovatieve technologie inspireerde SparkNano (voorheen SALDtech) om nieuwe toepassingen te vinden, waarbij haar unieke en disruptieve technologie haar klanten in staat stelt goedkopere en beter presterende materialen te ontwikkelen voor duurzame energietoepassingen. Denk hierbij onder meer aan elektrolysers voor productie van groene waterstof, brandstofcellen, batterijen en zonnecellen.

SparkNano’s unieke en gepatenteerde technologie maakt het mogelijk om het gebruik van schaarse materialen in elektrolyse, zoals iridium en platina, aanzienlijk te verminderen en om de prestaties en stabiliteit van de volgende generatie batterijen en zonnecellen te verbeteren.

Huib Heezen, CEO van SparkNano: “Bij SparkNano geloven we dat onze Spatial Atomic Layer Deposition oplossingen de zoektocht naar een duurzame energietoekomst kunnen ondersteunen. Dat deze overtuiging door onze klanten wordt gedeeld, blijkt uit de snelgroeiende commerciële belangstelling. Samen met onze klanten, partners en investeerders zijn we vastbesloten en gedreven om van onze nieuwe koers een groot succes te maken.”

Nanotechnologische revolutie voor een duurzame toekomst

Met deze verschuiving in focus komt een nieuwe naam en een nieuw productassortiment. SparkNano levert state-of-the-art lab- en fab-apparatuur. De productlijn omvat een LabLine, en twee fab-series: de Vellum en Omega series. Hiermee kunnen de volgende generatie energie devices – waar grote behoefte aan is – door onze klanten ontwikkeld en massa geproduceerd worden.

De producten van SparkNano zullen in de toekomst ook worden gebruikt voor toepassingen als OLED’s, flexibele elektronica, MEM’s en vele andere toepassingen. Spatial ALD is echt de vonk die een nieuwe nanotechnologische revolutie ontketent voor een duurzame energietoekomst!

SparkNano ontwikkelt en levert Spatial Atomic Layer Deposition apparatuur voor energie, OLED en daaraan gerelateerde toepassingen. SparkNano is oorspronkelijk in 2018 opgericht onder de naam SALDtech als spin-off van TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). Het productassortiment van SparkNano stelt haar klanten in staat om naadloos op te schalen van lab-to-fab. Naast het aanbod van hoogwaardige producten, is het ervaren team van SparkNano beschikbaar voor procesontwerp en -optimalisatie, applicatieondersteuning en opbrengst, en prestatiemanagement.