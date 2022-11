SparkNano B.V. heeft vandaag aangekondigd een financieringsronde van 5,5 miljoen EUR te hebben afgesloten. De investering werd geleid door ALIAD, de Air Liquide Venture Capital-tak van Air Liquide, en werd ondersteund door de Nederlandse investeerders Somerset Capital Partners en Invest-NL, evenals de bestaande investeerders Innovation Industries, Brabant Development Company (BOM) en TNO.

SparkNano, een spin-off bedrijf van TNO Holst Centre, ontwikkelt en levert Spatial Atomic Layer Deposition (Spatial ALD) technologie waarmee haar klanten betere, goedkope en beter presterende apparaten kunnen bouwen voor duurzame energietoepassingen. Deze apparaten omvatten een nieuwe generatie elektrolyzers voor de productie van groene waterstof, brandstofcellen, batterijen en zonnecellen. De financiering stelt SparkNano in staat om haar activiteiten te versnellen en uit te breiden, en samen met haar partners en klanten bij te dragen aan een toekomst waarin energie op een duurzame manier wordt opgewekt, opgeslagen en omgezet.

De afgelopen jaren heeft SparkNano zijn unieke expertise in Ruimtelijke ALD-technologie en apparatuur voor het aanbrengen van dunne films van materialen, onder andere in zeer poreuze materialen, opgebouwd en uitgebreid. Deze afzettingen passen atomaire schaalcontrole toe van zowel hoeveel als waar het materiaal zich bevindt. De klanten van SparkNano gebruiken deze technologie om een reeks nauwkeurig afgestemde dunne films toe te passen om bijvoorbeeld de levensduur van batterij-elektroden te verlengen of om katalysatorlagen voor elektrolyzers af te zetten om groene waterstof te produceren met een minimaal gebruik van kostbare elementen zoals iridium en platina, zoals is bewezen door TNO link. SparkNano biedt producten variërend van flexibele R&D-tools tot massaproductietools met een hoog volume en een groot oppervlak voor zowel sheet-to-sheet- als roll-to-roll-productie, waardoor een naadloze overgang van lab-to-fab mogelijk is.

“Bij SparkNano zijn we ervan overtuigd dat onze Spatial Atomic Layer Deposition-oplossingen de zoektocht naar een duurzame energietoekomst kunnen ondersteunen. We zijn verheugd dat deze overtuiging wordt gedeeld door onze nieuwe en bestaande investeerders, en onze klanten zullen zien dat we zeer betrouwbare partners achter ons hebben”, zegt Huib Heezen, CEO van SparkNano. “SparkNano kijkt ernaar uit om de nauwe samenwerking met Air Liquide Venture Capital-tak, TNO en andere partners op het gebied van proces- en materiaalinnovaties voort te zetten. Bovendien is onze aanwezigheid in het Eindhovense hightech ecosysteem, met expertise van wereldklasse op het gebied van hightech apparatuur en atomaire laagafzetting, van cruciaal belang voor onze productontwikkeling.”

“We zijn verheugd om in deze nieuwe ronde in SparkNano te investeren en de groei van SparkNano te ondersteunen door middel van een strategische samenwerking”, zegt Vincent Brillault, Managing Director van Air Liquide Venture Capital fund. “De technologie van SparkNano heeft de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van de energietransitie.”

“SparkNano heeft het potentieel om een belangrijke leverancier in de energiemarkt te worden” aldus Joes Daemen, Managing Partner van Somerset Capital Partners. “Als zodanig zal het bedrijf een integrale rol spelen in de energietransitie, een ambitie die centraal staat in onze investeringsstrategie. We willen het team graag ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de Spatial ALD-technologie.”

SparkNano ontwikkelt en levert Spatial Atomic Layer Deposition apparatuur voor energie, OLED en aanverwante toepassingen. SparkNano werd in 2018 opgericht als spin-off van TNO (de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). De producten van het bedrijf stellen zijn klanten in staat om naadloos op te schalen van lab-naar-fab. Naast de hoogwaardige apparatuur ondersteunt een ervaren team ook bij procesontwikkeling en -optimalisatie, biedt applicatieondersteuning en yield – en performance management. SparkNano is gevestigd in het Brainport ecosysteem in Eindhoven.