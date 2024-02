Sparck Technologies, leverancier van automatische verpakkingsmachines voor dozen op maat, heeft haar lokale dealer in Polen, E.Pack Sp. z o.o., overgenomen. De stap volgt op een succesvolle samenwerking tussen de twee bedrijven sinds 2019 en versterkt de positie van Sparck in Oost-Europa.

Het ervaren team van verkoop- en servicetechnici van E.Pack Sp. z o.o. is na de overname geïntegreerd binnen Sparck Technologies en heeft hiermee directe toegang tot alle middelen van het hoofdkantoor in Nederland.

Kees Oosting, CEO van Sparck Technologies is erg verheugd met de overname. Oosting: “De afgelopen vijf jaar hebben we met succes samengewerkt met onze officiële partner op de Poolse markt. Deze relatie heeft geleid tot een groeiend aantal e-commercebedrijven die gebruik maken van onze verpakkingssystemen, waaronder toonaangevende merken zoals X-kom, Media Expert-Terg en Completio. Het is dan ook een logische stap om onze nauwe band verder te versterken.”

Richard Nijboer, Directeur Sales & Services bij Sparck Technologies voegt hier aan toe: “Deze overname brengt tal van voordelen met zich mee voor zowel onze bestaande als potentiële klanten in Polen. Zij zullen gemakkelijker toegang hebben tot onze producten, upgrades en diensten wat zal resulteren in een snellere implementatie van onze verpakkingstechnologie in hun bedrijf.”

Robert Kostera van Sparck Technologies Polen is ook erg enthousiast met de overname: “Dit is een geweldige stap die perfect aansluit op de groeiende Poolse e-commerce markt. De snellere toegang tot geavanceerde verpakkingstechnologie van Sparck, zal Poolse fulfilmentbedrijven helpen om de verpakkingsuitdagingen rond capaciteit en arbeidskrachten op de juiste manier aan te pakken.”

Standard Investment, de eigenaar van Sparck Technologies, is eveneens zeer verheugd met deze transactie en gelooft sterk in verdere groei in Polen en Oost-Europa. Standard Investment is met haar uitgebreide expertise op het gebied van overnames nauw betrokken geweest om een soepel overnameproces te garanderen.

De CVP Everest en CVP Impack zijn de twee verpakkingslijnen van Sparck Technologies. Beide systemen scannen in 3D de afmetingen van ieder product en snijden vervolgens een doos op maat uit een strook eindeloos karton. Deze verzenddoos wordt geheel automatisch om de order heen gevouwen, afgesloten en middels een label verzendklaar gemaakt. De CVP Impack kan tot 500 orders per uur verpakken. De CVP Everest is ruim twee maal zo snel en haalt 1.100 orders per uur.