Sparck Technologies heeft een van haar verpakkingslijnen, de CVP Everest, van een innoverende upgrade voorzien. Deze bijzonder snelle verpakkingsmachine, die tot 1.100 op maat gemaakte dozen per uur kan produceren, is nu in staat om verpakkingen te fabriceren van slechts 28 mm hoog. Hiermee zijn de verzendverpakkingen geschikt voor de meeste Europese brievenbussen.

Het nieuwe profiel van 28 mm hoogte is een belangrijke stap in het proces van automatisch verpakken. Arnoud Koopmans, Sales Manager bij Sparck Technologies licht toe: “Als het op het verzenden van online bestellingen aankomt, is een passende verzenddoos van onschatbare waarde. Het maken van een verpakking die slank genoeg is om door een brievenbus te gaan, voegt een nieuwe dimensie toe aan het bezorgen. De posttarieven voor brievenbuspost zijn aanzienlijk goedkoper; het scheelt al gauw een euro per pakket. Daarnaast er is ook geen tweede bezorgpoging nodig als de ontvanger niet thuis is.”

Het verbeterde doosprofiel van de CVP Everest levert daarom naast een besparing op verzendkosten ook een positieve impact op de transportbewegingen. Ook wordt de potentiële bandbreedte van producten die verwerkt kunnen worden aanzienlijk uitgebreid.

Koopmans: “De minimale dooshoogte van de CVP Everest lag voorheen op 50 mm. Met dit extra lage profiel kunnen ook orders van het formaat kinderboeken of t-shirts strak op maat worden verpakt. De 3D-scantechnologie zorgt ervoor dat de verzenddoos als een tweede huid om de order wordt gevouwen. En nu dus ook in brievenbusformaat.”

De CVP Everest is samen met de CVP Impack een van de twee verpakkingslijnen van Sparck Technologies. Beide systemen scannen in 3D de afmetingen van ieder product en snijden vervolgens een doos op maat uit een strook eindeloos karton. Deze verzenddoos wordt geheel automatisch om de order heen gevouwen, afgesloten en middels een label verzendklaar gemaakt. De CVP Impack kan tot 500 orders per uur verpakken. Zijn grote broer, de CVP Everest, is ruim twee maal zo snel en haalt 1.100 dozen per uur.

Sparck Technologies is de toonaangevende ontwikkelaar voor geavanceerde automatische verpakkingsmachines voor dozen op maat. Speciaal ontwikkeld voor de e-commerce maken deze verpakkingslijnen het mogelijk om snel, efficiënt en milieuvriendelijk orders van variërende afmetingen geheel op maat te verpakken en verzenden. Met medewerkers Europa en de Verenigde Staten hebben wij het tot onze missie gemaakt om duurzaam verpakken in de e-commerce wereldwijd de standaard te laten worden.