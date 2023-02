Standaardisatie, gegevensverzameling en fenotypering van planten kraken met AI-modellen

Arnout Dijkhuizen, Investment Principal bij Astanor Ventures: ”We zijn erg blij dat we onze steun aan Source.ag kunnen voortzetten. We zijn oprecht onder de indruk van de missie en prestaties van het team sinds onze Seed-investering vorig jaar. Door zich echt te concentreren op waar technologie de natuur ontmoet, is Source.ag geslaagd waar velen hebben gezegd dat het onmogelijk was: het kraken van standaardisatie, het verzamelen van gegevens en het fenotyperen van planten met AI-modellen die plantenbiologie kunnen simuleren en helpen om de fotosynthese te optimaliseren. Wat nog belangrijker is, ze helpen telers over de hele wereld hun boerderijen efficiënter te exploiteren, waardoor de glastuinbouw wereldwijd toegankelijk en schaalbaar wordt, waardoor de toegang tot groenten en fruit wordt gedemocratiseerd.”

” Ik word voortdurend weggeblazen door de expertise en het vakmanschap van de telers waarmee we samenwerken,” voegde Rien Kamman, CEO en mede-oprichter van Source.ag toe. “Het zijn echte “plantenmeesters” die gezond fruit en groenten op ons bord leggen door smakelijke verse producten op een zeer effectieve manier te kweken, met slechts zeer weinig middelen. Om de groeiende bevolking van onze planeet echter op een duurzame, hulpbronnenefficiënte en gezonde manier te voeden, moeten we meer doen en de kracht van AI in handen leggen van telers over de hele wereld. Onze technologie biedt telers real-time, zeer op maat gemaakt advies over hoe ze hun gewassen optimaal kunnen laten groeien en we ondersteunen hen bij het runnen van een succesvolle teelt. We zijn er trots op dat Astanor Ventures, Acre Ventures Partners en toonaangevende Nederlandse telers blijven ondersteunen in onze missie om de telers van de wereld te versterken. Met deze financiering introduceren we verdere baanbrekende producten, zodat nog meer telers een gezonde voedselproductie kunnen opschalen en meer mensen op een duurzame manier kunnen voeden.”

Lucas Mann, mede-oprichter en managing partner bij Acre Venture Partners: “Glastuinbouw is een van de belangrijkste antwoorden op klimaatbestendige productie van verse groenten en fruit. Source.ag heeft een ongelooflijk team en geïnstalleerde technologie die al heeft bewezen een oplossing te zijn om telers te helpen uitdagingen in onze wereldwijde voedselvoorziening te beantwoorden. Diepgaande en groeiende partnerschappen met topkwekers over de hele wereld blijven aantonen hoe impactvol hun technologie is en hoe snel deze zal worden geadopteerd.”