Vitestro, ontwikkelaar van een autonoom bloedafnameapparaat, heeft een Serie A-financieringsronde van € 12 miljoen afgerond. Het in Californië gevestigde Sonder Capital leidde de ronde. Ook bestaande en nieuwe particuliere investeerders met ervaring in de klinische laboratorium- en MedTech-industrie participeerden.

Het kapitaal zal worden gebruikt voor verdere versnelling van de productontwikkeling, opstart van productie en Europese marktintroductie. Toon Overbeeke, CEO en medeoprichter van Vitestro: “Deze financieringsronde markeert een nieuwe groeifase voor Vitestro die het bedrijf dichter bij haar missie brengt om de bloedafnameprocedure voor honderden miljoenen patiënten per jaar te verbeteren. We kijken ernaar uit om de patiëntenzorg samen met Sonder Capital te transformeren, waarbij we gebruik maken van hun expertise in het succesvol commercialiseren van medische robotica.”

Dr. Fred Moll, Managing Partner van Sonder Capital, is benoemd tot non-executive board member van Vitestro. Dr. Moll wordt ook wel ‘de vader van de medische robotica’ genoemd als medeoprichter van Intuitive Surgical, Inc., Hansen Medical, Restoration Robotics en Auris Health (overgenomen door Johnson & Johnson).

“Medische robotica kan optimale uitkomsten voor iedere patiënt toegankelijk maken. Ik ben ervan overtuigd dat Vitestro de wereldstandaard zal neerzetten op het gebied van autonome bloedafname”, aldus dr. Moll.

Wereldwijd wordt er miljarden keren per jaar bloed afgenomen. De procedure speelt een cruciale rol in diagnostiek, echter kampen klinische laboratoria met personele tekorten. Andy McGibbon, Managing Partner van Sonder Capital:”Het automatiseren van deze veelvoorkomende procedure is de volgende stap voor klinische laboratoria, die zo kwaliteit van de zorg voor patiënten kunnen verbeteren en de organisatie duurzaam kunnen inrichten.”

Het apparaat van Vitestro combineert op AI gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het robotisch inbrengen van een naald, waardoor een nauwkeurige, consistente bloedafname wordt gegarandeerd. Een prototype is getest op meer dan 1.000 patiënten. De klinische studies worden in 2023 voortgezet en het apparaat zal naar verwachting in 2024 op de Europese markt worden geïntroduceerd.

Brian Joseph, medeoprichter en commercieel directeur van Vitestro, zegt: “Sonder Capital heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van blijvende waarde voor patiënten en ziekenhuizen. Vitestro’s toewijding aan haar klanten zal door dit partnerschap verder worden versterkt.”

In 2017 gingen de oprichters van Vitestro de uitdaging aan om een betere bloedafnameervaring te creëren. Vandaag is Vitestro hard op weg om haar doel te bereiken met een toegewijd team van ongeveer 50 gespecialiseerde professionals met een track record in medische robotica, imaging software, AI, QA/RA en business development. Vitestro is gevestigd in Utrecht, Nederland.

Sonder Capital, gevestigd in Silicon Valley, investeert tijd, kapitaal en expertise in startende medische technologiebedrijven. Het team van Sonder Capital bestaat uit veteranen op het gebied van medische technologie, met tientallen jaren ervaring als oprichters, bestuurders en investeerders.

Vanuit vakmanschap helpt Sonder Capital innovators om de gezondheidszorg wereldwijd positief te veranderen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de oprichting van vele toonaangevende publieke en private ondernemingen die een positieve impact hebben gehad op miljoenen patiënten wereldwijd.