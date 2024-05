Voor technische groothandel Solar Nederland is logistiek een van de belangrijkste vereisten voor succes. Daarnaast zet het bedrijf vanuit zijn Nederlandse hoofdkantoor in Alkmaar de komende jaren in op het verder uitwerken van toegevoegde-waardeproposities en op de juiste oplossingen voor zijn klanten. ‘We zijn vastberaden om grote stappen te maken rond duurzaamheid, in onze eigen operaties en in onze gehele keten – van leveranciers tot klanten.’

Solar Nederland combineert duurzaamheid en logistiek

Als groothandel bedient Solar, onderdeel van de Deense Solar Group, een breed gamma aan klanten. ‘We werken in veel verschillende sectoren’, stelt Arjan Schotsman, sales director industrie bij Solar. ‘We verkopen aan de industrie-, installatie- en tradesector. Binnen de industrie bestaat onze doelgroep uit machine- en paneelbouwers, maar we komen ook op productielocaties en leveren aan offshore- en marinebedrijven.’

Afgelopen jaren heeft Solar stevig geïnvesteerd in zijn distributiecentrum. Zo zijn de locaties Duiven en Alkmaar samengevoegd in Alkmaar. ‘We zijn van 30.000 naar 40.000 vierkante meter gegaan’ vertelt Schotsman trots. ‘Er is nog een buitenterrein van 10.000 vierkante meter bij gekomen, waar we onder meer grote kabelhaspels en pvc-langgoed in de openlucht opslaan.’

Bij de uitbreiding van het centrale magazijn is ook flink geautomatiseerd. ‘Voorheen hadden we veel ruimte en mensen nodig om artikelen uit te stallen en te verzamelen’, stelt André Lankhorst, manager warehouse operations bij Solar. ‘Nu hebben we een slim systeem, Autostore, waarbij robots de goederen in ons magazijn naar productiemedewerkers toe brengen. Dat maakt het gehele proces veel efficiënter.’

‘We zitten echt in het hart van de elektrificatie van onze markt’

Voorheen bestond de kans dat een collega een verkeerd product pakte en verstuurde. ‘Het was immers mensenwerk’, vult Schotsman aan. ‘Die foutkans hebben we nu bijna 100 procent teruggebracht via ons geautomatiseerde systeem. Het verbetert onze dienstverlening.’

Slimmigheden

Efficiëntie en verduurzaming gaan hand in hand, volgens Solar. ‘We hebben meer slimmigheden geïntroduceerd om onder meer de CO 2 -uitstoot te verminderen’, vertelt Schotsman. ‘Neem het verpakken. We hebben speciale doosvouwmachines, zodat we minimaal lucht vervoeren. Hierdoor kunnen we efficiënter stapelen en meer dozen vervoeren per vrachtwagen. We gebruiken ook geen plastic bubbelfolie als opvulmateriaal maar gerecycled papier. In alles wat we doen nemen we een voortrekkersrol.’

Verduurzaming is een prioriteit voor Solar. ‘Onze ambitie is om in 2025 al onze achttien locaties gasvrij te hebben en om in Alkmaar tegen 2030 net-zero te zijn’, legt Schotsman uit. ‘Nu draaien we al op 100 procent hernieuwbare energie.’ Solar installeerde 1.240 zonnepanelen op zijn magazijn. Die dekken in grote mate de energiebehoefte. ‘Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een energieopslagsysteem, zodat we de overcapaciteit van onze zonnepanelen kunnen opslaan voor later gebruik, bijvoorbeeld voor het opladen van onze heftrucks. Op deze manier willen we de voetafdruk van onze logistieke operaties verkleinen.’

De milieuambities van Solar reiken ver. ‘We hebben ook oog voor de bestaande natuur rond onze site’, vertelt Schotsman. ‘De lokale flora beschermen we en breiden we verder uit. Er staan bijvoorbeeld bijenkorven. Elke keer wanneer ik binnenkom in Alkmaar, zie ik potten met honing bij de receptie staan. Daarnaast zijn er bloemenweiden die niet worden gemaaid om allerhande insecten te laten gedijen.’

Impact in de keten

Met deze acties wil Solar zijn klanten inspireren en meenemen in een duurzaam verhaal. ‘Het verduurzamen van onze business is ontzettend belangrijk voor nu én de toekomst’, stelt Schotsman. ‘Als we van betekenis willen blijven in de markt, dan moeten we dit doen. We zijn er daarnaast heilig van overtuigd dat we ons steentje moeten bijdragen aan een betere wereld. We kunnen nu bijvoorbeeld de CO 2 -impact onze producten inzichtelijk maken. Dit helpt onze klanten met hun eigen duurzaamheidsuitdagingen. We zitten echt in het hart van de elektrificatie van onze markt.’

Samenwerken met klanten en leveranciers in de keten is cruciaal voor verduurzaming, volgens Solar. ‘We zijn een kennispartner voor onze klanten om aan hun verduurzamingsambities te voldoen’, vertelt Lankhorst. ‘Heel wat van de impact van industriële sectoren zoals machinebouw zit in hun keten. Een groothandel zoals wij kan een grote rol spelen door kennis te delen en zelf ook actie te ondernemen.’

Juiste documentatie

In de toekomst zijn er nog grote duurzame verschuivingen op komst. Dat betreft veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook binnen de keten. ‘Ook als tussenhandel zien we duidelijk de effecten van nieuwe regelgeving’, stelt Schotsman. ‘Denk aan de EPD-certificaten (Environmental Product Declaration, red.), die fabrikanten nu aan hun producten moeten koppelen. Het is belangrijk voor de machinebouw dat onze producten een juiste documentatie hebben.’ Schotsman ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Solar en zijn fabrikanten om die EPD’s beschikbaar te stellen. ‘Dat betekent voor ons bijvoorbeeld een integratie met de webshop. Vanuit de Europese wetgeving zijn wij samen met leveranciers en afnemers verantwoordelijk voor CO 2 -reductie’, weet Schotsman. ‘Daarnaast vervullen we ook een adviesrol met betrekking tot wet- en regelgeving, zoals de Erkende maatregelenlijsten (EML) en de energiebesparingsplicht.’

Ook tegen eventuele tekorten in de keten is Solar ondertussen beter bestand. ‘We zijn nu veel meer attent op waar producten vandaan komen’, aldus Lankhorst. ‘Vroeger keken we gewoon of het een kwalitatief goed product was. Als dan een groot deel van onze producten uit China kwam, was dat geen probleem. Tegenwoordig willen we minder afhankelijk zijn en spreiden we dat veel meer. Onze producten krijgen kortere ketens en we proberen leverzekerheid bij verschillende leveranciers te garanderen. We zetten niet alles meer in op Azië.’

Groen groeien

Ook hier kan dankzij automatisering beter worden ingespeeld op complexere aanvoerketens. ‘Tijdens de coronajaren was het devies: voorraad aanleggen’, zegt Schotsman. ‘Met onze nieuwe systemen, die ook werken rond lead time en planning, zijn we beter voorbereid op tekorten en schokken. We weten natuurlijk niet wat er in de toekomst nog op ons afkomt, maar we hebben veel geleerd uit de coronaperiode.’

Met al deze investeringen staat Solar klaar om verder te groeien, op een milieuvriendelijke wijze. ‘We leveren het hele palet aan installatiematerialen, duurzame logistiek en diensten’, besluit Schotsman. ‘In alle markten zien we kansen. Er komt groei op ons af. Maar dat willen we op een klimaatneutrale manier doen. Die combinatie van focus op verduurzaming én groei is de prioriteit van ons en onze klanten. We staan meer dan ooit klaar om hierop in te spelen.’