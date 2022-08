Solar Monkey haalt €4M aan groeikapitaal op om haar organisatie én haar impact op de wereld uit te breiden. De investering werd geleid door het Finse Helen Ventures en Eneco. Samen met de huidige investeerders 4impact capital en InnovationQuarter staan zij Solar Monkey bij om de groei en impact in Europa verder te vergroten.

Solar Monkey versnelt de transitie naar zonne-energie met software, waarmee installateurs veel effectiever werken. Dit is belangrijk, omdat installateurs weinig tijd hebben en gebukt gaan onder een enorme werkdruk. De software van Solar Monkey biedt een manier om tijd te besparen op het ontwerpen, offreren en monitoren van zonnepaneelsystemen. De innovatieve software is gebaseerd op geavanceerde algoritmen, luchtfoto’s en 3D-modellen. Toch is het eenvoudig te gebruiken door iedereen zonder technische kennis. Door minder tijd te besteden aan operationele processen, kunnen de klanten van Solar Monkey hun output verdubbelen.

Het bedrijf is in 2015 opgericht door Jan Pieter Versluijs (CEO), Tino de Bruijn (CTO) en Mels van Hoolwerff (voormalig CFO). Sinds 2017 is het bedrijf marktleider in Nederland, waardoor één op de vier installaties in het land worden gefaciliteerd door deze software. Als je een offerte voor zonnepanelen in je mail krijgt, dan is de kans groot dat de software van Solar Monkey daarvoor is gebruikt. “Daar zijn we ontzettend trots op”, zegt Tino. “Onze klanten maken hierdoor meer impact en kunnen winstgevender te werk gaan. Met onze software werken installateurs in enkele minuten uit, wat voorheen uren kostte. De software draagt bij aan onze missie om de transitie naar zonne-energie zo snel mogelijk te laten verlopen.”

Terhi Vapola, Vice President, Head & Founder van Helen Ventures, licht het perspectief van de investeerder toe: “We zijn erg blij dat we in Solar Monkey kunnen investeren. De groei die het bedrijf de afgelopen jaren doormaakte, spreekt voor zich. Met stijgende energiekosten, en meer bewustzijn op het gebied van klimaatverandering, is de timing voor versnelde opschaling van zonne-energie oplossingen op nieuwe markten uitstekend.”

Hans Cool, Investment Director van Eneco Ventures, ziet Solar Monkey als een waardevolle toevoeging aan het portfolio: “We zijn enthousiast over de innovatieve software die Solar Monkey heeft ontwikkeld en zien veel synergie met andere bedrijven in ons portfolio, die actief zijn op de energiemarkt met zonnepanelen en warmtepompen.”

Het groeikapitaal is bedoeld voor verdere internationale expansie en versterking van het productaanbod. Momenteel is Solar Monkey actief in Nederland, België en Spanje en binnenkort ook in Duitsland en Engeland. “We zien dat Nederland voorop loopt in solartech-innovatie op het gebied van software. Wij gebruiken onze kennis om impact te genereren in de rest van Europa. Dankzij deze investering kunnen we het realiseren van onze ambitie in de hoogste versnelling doorzetten. In de afgelopen vijf jaar is de Nederlandse markt explosief gegroeid van 0,3 GWp naar maar liefst 2 GWp (~>200.000 installaties) per jaar. We hopen hetzelfde te bereiken in andere landen, waar het potentieel nog steeds enorm is!”, vertelt Versluijs met een grote glimlach op zijn gezicht.