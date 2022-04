Deze dinsdag 26 april onthulde Solar Boat Twente haar nieuwste zonneboot onder het toeziend oog van ruim 300 aanwezigen in het Wilminktheater te Enschede. Het nieuwe vaartuig, ‘Rising Trident’, is een product van de boot ‘Echo’ van afgelopen jaar, aangevuld met een tal van nieuwe innovaties. ‘Rising Trident’ zal komende zomer te zien zijn bij het NK Zonnebootrace in Akkrum en tijdens de Monaco Energy Boat Challenge.

Dit jaar besteedden de ontwerpers van Solar Boat Twente aan het ontwerpen van een nieuwe aandrijflijn. “Wat direct opvalt is de rode achterstrut. We wijken af van voorgaande jaren met een dubbele, contra-roterende schroef en de afwezigheid van een motor onder in de strut” zegt Technisch Manager Roman van den Broek. “De nieuwe motor zit dit jaar boven in het hart van de boot op de ‘Golden Disk’, een systeem waar de aandrijving van de propellers, aansturing voor de achtervleugel en het stuursysteem aan gekoppeld zitten. De boot heeft ook een volledig nieuw ontworpen koelsysteem om efficiëntie en veiligheid te kunnen waarborgen.”

De nieuwe boot heet ‘Rising Trident’. ‘Rising’ refereert naar een van de hoofdoelen van het team: foilen. “Zo noemen we het ‘vliegen’ op de drie drijvers onder de boot. Door deze drijvers kunnen we een stuk uit het water opstijgen”, verklaart Van den Broek. ‘Trident’ of drietand is het wapen van de Griekse zeegod Poseidon. Daarnaast verwijst ‘tri’ naar het feit dat dit het derde jaar is dat deze romp in gebruik is gesteld en de drie drijvers onder de boot. “‘Rising Trident’ is een boot van ruim 6,1 meter lang en 1,6 meter breed, weegt 130 kilo en kan al varend een topsnelheid van zo’n 30 km/h halen. Zodra het foilen in werking gesteld wordt zal de topsnelheid stijgen naar een kleine 50 km/h. De actieradius van de boot kan op een zonnige dag oplopen tot 70 km” aldus Van den Broek.

Dit jaar zal Solar Boat Twente in actie komen bij een tweetal races. Allereerst het NK Zonnebootrace in het Friese Akkrum. Hier zal het team in het Hemelvaartsweekend strijden om de Nederlandse titel. Het hoofddoel dit jaar ligt echter bij de Middellandse kust, in Monaco om precies te zijn. Tussen 4 en 9 juli zal het team bij de Monte Carlo Solar & Energy Boat Challenge een greep doen naar de wereldtitel.

Solar Boat Twente is een team van 18 studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion dat elk jaar een nieuwe boot ontwerpt, ontwikkelt en optimaliseert. Het doel is om op een milieubewuste manier jezelf te ontwikkelen op technisch en persoonlijk vlak. Sinds afgelopen jaar september is het vijfde team van Solar Boat Twente de uitdaging aangegaan om de romp van de jaren 2020 en 2021 te optimaliseren; daarmee hoopt het team de concurrentie te verslaan bij de verscheidende races die komende zomer op het programma staan. Om dit te bereiken focust Solar Boat Twente zich op de volgende onderdelen: efficiëntie, foilen en modulariteit.

Een ander doel dat Solar Boat Twente dit jaar heeft omarmd is het inspireren van de Maritieme sector. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, zo vertelt Team Manager Robin Rijnhout: “momenteel wordt zo’n 90% procent van alle handelswaar via de maritieme sector verscheept. Deze schepen varen nog op fossiele brandstoffen. Dit maakt de maritieme sector erg vervuilend”. Is een studententeam als Solar Boat Twente dé oplossing van dit relatief onbekende probleem? “Ja en nee” luidt het antwoord van Rijnhout. “In eerste instantie niet, omdat het gros van de schepen simpelweg te veel vermogen nodig heeft om te varen om volledig op zonne-energie over te stappen.”

Toch ziet Rijnhout een reden om ook met ‘ja’ te antwoorden: “De huidige cultuur binnen de technische en maritieme sectoren hangt nauw samen met het verdienen van grote sommen met geld. Wat als je dan 18 scherpe koppen samen zet die niet uit zijn op geld maar op een daadwerkelijke oplossing? Wat als deze groep niet bang is om fouten te maken en wat als de betrokken partners deze fouten toelaten? Dan krijg je een groep mensen die het verschil wel zou kunnen maken. Dit is waar Solar Boat Twente voor staat. Met onze filosofie “Innovation to Inspire” hopen we niet alleen ons eigen netwerk als de sector daarbuiten te triggeren”.

