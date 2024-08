In een gemiddelde technische omgeving groeit de aandacht voor de soft skills en de bedrijfscultuur. Niet verbazingwekkend, gezien het belang dat technisch personeel zich optimaal betrokken voelt bij het eigen bedrijf én de opdrachtgevers. Cindy Bell van MA-IT MyAutomation en Peter Eland van Pilz Nederland vertellen hoe hun bedrijven elkaar hebben gevonden in deze uitdaging. ‘In het onderwijs worden engineers vaak alleen technisch opgeleid; daar is echt een gat ontstaan met wat we in de praktijk van hen vragen.’

Pilz en MA-IT versterken elkaars trainingskracht

Als je denkt aan engineers, in welke discipline dan ook, denk je in eerste instantie niet aan mensen met exceptionele communicatieve vaardigheden. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Terwijl het in hun rol juist wel heel effectief is als zij beschikken over vaardigheden die hen in staat stellen om goed te luisteren, door te vragen en goed te communiceren. Het allround maken van engineers is een onderwerp waar automatiseringsbedrijf Pilz Nederland in Vianen en industriële IT-consultant MA-IT MyAutomation in Deventer elkaar hebben gevonden.

De bedrijven gingen dit voorjaar een partnerschap aan om elkaar te versterken. Ze kwamen elkaar regelmatig tegen in het werkveld, wat resulteerde in samenwerking bij verschillende grote projecten. ‘We doen al jarenlang zaken met elkaar en bleken elkaar uitstekend aan te vullen en te versterken’, stelt Peter Eland, directeur van Pilz Nederland. ‘Met dit partnerschap verdiepen we die samenwerking. We zijn elkaars ambassadeur bij klanten, gaan waar nodig samen op klantbezoek en ook op het gebied van trainingen hebben we een synergie gevonden. Samen kunnen we klanten nog beter ontzorgen en de wereld iedere dag een beetje veiliger maken.’

Competent en comfortabel

De klik tussen de bedrijven en de aanvullende proposities werden steeds duidelijker. ‘We zitten niet in elkaars vaarwater’, aldus Eland. ‘Dus toen het idee ontstond om meer te gaan samenwerken, zijn we een dag bij elkaar gaan zitten om te brainstormen over hoe we gezamenlijk onze klanten beter kunnen bedienen. Een belangrijk onderwerp daarin is opleiding. We zijn beiden actief op dat gebied en hebben elkaars medewerkers al regelmatig over de vloer gehad.’

‘We werken aan de assertiviteit van medewerkers’

Bij Pilz krijgen mensen trainingen over machineveiligheid. Kennis van veiligheid alleen is niet genoeg, mensen moeten die kennis ook kunnen overdragen. ‘En daar zijn technische mensen vaak niet zo goed in, dus moeten ze regelmatig worden getraind op het gebied van communicatieve vaardigheden’, zegt Eland. ‘Zodat ze competent, maar ook comfortabel zijn om een gesprek aan te gaan. Daar moet je echt budget voor vrijmaken en dat is voor veel bedrijven een flinke stap. Hier levert MA-IT MyAutomation een waardevolle bijdrage. Want je wilt mensen niet alleen meer kennis geven, maar ook meer kunde om er op een goede manier mee om te gaan. En dat is niet onze corebusiness.’

Dezelfde taal spreken

Bij MA-IT MyAutomation leidt soft skills-trainer Cindy Bell dagelijks engineers op. ‘We hebben een Academy opgericht onder de naam IA Professionals’, vertelt ze. ‘Daarbinnen richten we ons op technische en op soft skills en trainen we zowel onze eigen engineers als externen. Ook mensen die al langer werken, blijven trainingen volgen, want in de techniek gaan de ontwikkelingen natuurlijk altijd door.’ Op beide thema’s kijkt MA-IT naar de persoonlijke leerbehoeften. ‘Zo kunnen we een trainingstraject op maat bieden en de maximale leerpotentie van trainees benutten.’ De trainingen gaan van leiderschap tot assertiviteit en alle vaardigheden daartussenin. ‘In het onderwijs worden mensen vaak alleen technisch opgeleid; daar is echt een gat ontstaan met wat we in de praktijk van hen vragen. En het werkt heel goed als engineers van verschillende bedrijven dezelfde taal hebben leren spreken.’

De complete engineer

Pilz is specialist op het gebied van veiligheidscomponenten voor de industrie. De trainingen die het bedrijf verzorgt voor engineers gaan over dat vakgebied. ‘In een organisatie met een goede veiligheidscultuur is het makkelijker om machineveiligheid op de agenda te krijgen. Bij de meeste bedrijven is daar echter nog niet echt sprake van’, verklaart Eland. ‘En dan is het aan die engineer, die bij ons de kennis opdoet, om het draagvlak binnen de eigen organisatie te creëren. De engineer heeft er dan, naast programmeren, nog een extra taak bij: het veranderen van de interne cultuur en het overdragen van de daarvoor benodigde informatie. En dat gaat niet iedereen even makkelijk af.’

Dankzij de soft skills-trainingen wordt de engineer als het ware ‘compleet’ gemaakt, stellen Eland en Bell. Want er wordt steeds meer gevraagd van engineers. Naast ‘code kloppen’, programmeren en technisch bezig zijn dienen ze ook echt in contact met de ander te opereren, informatie te verzamelen en over te dragen. De deelnemers aan de trainingen werken in heel verschillende omgevingen, van machinebouwer tot eindgebruiker. En dus hebben ze ook te maken met uiteenlopende bedrijfsculturen. Eland en Bell praten ook met de opdrachtgevers over die interne cultuur. Want die moet niet alleen gedragen worden door het management, maar ook door verschillende stakeholders in de organisatie. ‘Daarom schuiven we graag aan bij de directietafel van opdrachtgevers om over deze topics te sparren en mee te denken’, zegt Eland.

Teamsucces

Met name bij het werken in teamverband is het van belang dat een engineer zich kan verplaatsen in de ander. Dat hij of zij begrijpt dat mensen anders denken, is het begin. Mensen die dat begrip niet hebben, kunnen heel binair reageren, wat zich uit in onbegrip en fricties. Het belang dat Pilz hecht aan de ontwikkeling van deze ‘zachte’ vaardigheden is terug te vinden in de bedrijfscultuur. ‘Je maakt succes met een heel team. Dat is de gedachte achter onze Formula Pilz-mentaliteit’, vertelt Eland. ‘Gebaseerd op de teams die actief zijn in de Formule 1: het hele team zorgt ervoor dat we succesvol zijn, niet alleen degenen die in de spotlight staan.’ Hij vindt dat beslissingen moeten worden genomen op het niveau waar ze van belang zijn, want dan is er sprake van echt eigenaarschap en verantwoordelijkheid. ‘We werken aan de assertiviteit van medewerkers en de focus ligt op verbeteren: we geven mensen de kans om te groeien en daarbij hoort dat fouten maken mág. In een blame-cultuur ben je veertig procent van de tijd kwijt aan het verbergen van fouten, en dat is hartstikke zonde.’

Bij MA-IT MyAutomation groeit het team Soft Skills hard. De eigen medewerkers stellen zich zelfbewuster en assertiever op en nemen meer verantwoordelijkheid – ook voor hun eigen ontwikkeling. ‘De frequentie en mate van trainen liggen inmiddels al veel hoger dan een paar jaar geleden’, ziet Bell. ‘De drempel om binnen te lopen, is lager geworden omdat mensen merken dat ze er beter van worden. Ze leren om respectvol naar alle stakeholders te communiceren en hoe je een project leidt zonder aannames te doen.’ Al vrij vroeg in een traject biedt MA-IT een assertiviteitstraining met handige communicatieve vaardigheden zoals het stellen van open vragen. Bell lacht: ‘Het lijkt wel of ze door onze trainingen zo assertief worden dat ze steeds meer willen leren.’

Eland ziet nog andere voordelen: ‘Mensen gaan veel efficiënter met hun tijd om. En denken door de hogere assertiviteit ook echt na over wat ze zélf willen en spreken zich uit. Dat vraagt natuurlijk wel om een veilige en open cultuur. Maar die hebben we in onze bedrijven.’