Elke productielijn is uniek, maar waarom het wiel telkens opnieuw uitvinden? Consolideer de basis en efficiency komt als vanzelf, zo weten ze bij Tanis. Dit familiebedrijf – met de hoofdlocatie in het Brabantse Oosterhout – maakt productielijnen voor snoepgoed en groeit hard. Alle reden dus om intern processen zo veel mogelijk te stroomlijnen, zoals met de implementatie van ERP-systeem Microsoft Dynamics 365 door Fellowmind. Efficiënter voorraadbeheer is het resultaat, net als het benodigde inzicht. ‘Alles blijft nu binnen één systeem, dat maakt onze single point of truth veel steviger.’

Zó in control – dat smaakt naar meer

Al die snoepjes, het ene nog kleurrijker dan het andere. Zie ze maar eens optimaal te bereiden, zodat er qua textuur en smaak niets aan ontbreekt. Wegen, mengen en koken vragen om een specifiek proces, en hetzelfde geldt voor het gieten, drogen en afwerken van het snoep. Om dat alles zo efficiënt mogelijk samen te brengen, geoptimaliseerd voor iedere klant: dat is wat Tanis drijft. Dit familiebedrijf ontwikkelt en maakt complete productielijnen voor vooral gummy- en jellysnoepjes en levert vanuit het hoofdkantoor in het Brabantse Oosterhout aan klanten wereldwijd. Vooral in de VS is de installed base groot, vertelt chief marketing officer Wouter Tanis. ‘We zijn er marktleider, de Amerikaanse markt vormt zo’n 80 procent van onze totale omzet.’

Groei in Europa en Azië

Draait het voor Tanis in de VS eerder om consolidatie van die koppositie, inmiddels heeft het bedrijf zijn pijlen vooral gericht op groei in Europa en Azië. En ja, dat kan volgens Tanis hard gaan, kijkend naar de afgelopen jaren. ‘Vijf jaar geleden haalden we een omzet van 30 miljoen euro, nu is dat zo’n 80 miljoen euro.’ En nog zo’n cijfer om de groei te duiden: telde het bedrijf vijf jaar geleden nog zo’n zeventig medewerkers, inmiddels gaat dat aantal richting de driehonderd. Veruit de meesten werken in Oosterhout en in de nabijgelegen productiehallen in Made, naast zo’n zestig mensen binnen de productielocatie in Australië en een kleiner aantal in de VS. Tanis: ‘Onze Amerikaanse vestiging is er nu vooral om lokaal support te leveren aan onze belangrijkste regio. Maar het is ons plan dit uit te breiden, zodat we direct vanuit daar onze spare parts kunnen leveren en letterlijk dichter bij onze Amerikaanse klanten zijn.’

Minder afhankelijk

Wie zo snel groeit, wil er uiteraard voor zorgen dat intern alle processen daaraan kunnen voldoen. Vandaar dat Tanis onlangs de transitie van engineering-to-order naar configure-to-order heeft ingezet. En het bedrijf daarmee toewerkt naar standaardisatie van componenten, om die geconfigureerd te laten terugkomen in elk project. Tanis: ‘Houd terugkerende componenten op voorraad en je hoeft het wiel niet meer telkens opnieuw uit te vinden. Dat scheelt tekenwerk en kosten en zorgt ervoor dat je veel sneller kunt leveren. We hoeven niet meer per project bij een leverancier aan te kloppen, maar kunnen van onze eigen voorraad uitgaan. Dat verandert onze aankooppropositie. Dat is wel zo prettig in deze tijd van schaarste aan materialen en grondstoffen.’

‘We kunnen onze voorraden bestellen los van projecten’

Naast de stappen in standaardisatie bleek producent Tanis ook op ander vlak verder zich meer richting operational excellence te kunnen bewegen. Want het vorige ERP-systeem was flink verouderd, zo vertelt Tanis, en kreeg geen updates meer. ‘Daardoor verliepen inmiddels te veel processen buiten het systeem, wat het risico op fouten vergrootte. Bovendien moesten onze rapportages beter, om zo meer informatie uit het systeem te halen. En, niet onbelangrijk: waren we eerst alleen een projectenorganisatie, nu zijn we een projectenorganisatie mét productieomgeving. Dat maakt ons minder afhankelijk van leveranciers, maar dan is het wel belangrijk dat je je voorraad zo efficiënt mogelijk inricht.’

Partner kent industrie

Een nieuw ERP-systeem zou Tanis toekomstbestendiger kunnen maken. Dus koos het bedrijf na een adviestraject voor Microsoft Dynamics 365, met Fellowmind als implementatiepartner. ‘Natuurlijk hebben we gekeken naar alle functionaliteiten’, vertelt Tanis, ‘al woog de keuze voor de implementatiepartner even zwaar mee. Sterker nog, de achtergrond van Fellowmind gaf voor ons de doorslag. Het bedrijf kent onze wereld, veel mensen die er werken komen zelf uit de industrie.’ Zo ook Erwin Berends, industry director manufacturing bij de Nederlandse divisie van Fellowmind. ‘Zo’n twee derde van onze klanten zijn producerende bedrijven. En ja, gaat het dan om een transitie zoals hier bij Tanis, dan maakt dat ons enthousiast.’ Toch geldt volgens Berends dat een klant omgekeerd ook bij Fellowmind moet passen. ‘Alles staat of valt met de adoptie van onze kennis door de key users bij de klant. Die mindset is onmisbaar, zeker bij een complex traject zoals bij Tanis. Waar we bovendien altijd kritisch naar kijken: is er een product owner? Eén persoon die de keuzes maakt? Die over domeinen heen kijkt en snelheid erin brengt? Dat is essentieel, wil een traject slagen.’

Scrum-methodiek

Bij deze implementatie was Wouter Tanis die producteigenaar. En dat voor ruim een jaar, nadat de implementatie eind 2020 startte en begin dit jaar werd afgerond. Zelf kijkt Tanis terug op een weliswaar complex, maar succesvol traject. ‘De scrum-methodiek zoals Fellowmind die toepaste, werkte fijn. Vooraf was ieders rol duidelijk, waarbij we er goed op hebben gelet dat het projectteam bestond uit key users van alle afdelingen.’ Wat bovendien goed werkte, zo vindt Berends, is de fasegerichte aanpak door Tanis. ‘De implementatie is heel bewust alleen gedaan voor de kernprocessen van de productielocaties in Nederland.’ Naast het hoofdkantoor zijn ook de locaties in Made meegenomen, net als het innovation center (zie kader). ‘Tanis heeft zich dus echt gericht op de kern van het bedrijf, waardoor het traject beter te behappen was dan wanneer was gekozen voor een implementatie in de hele organisatie. Duidelijke keuzes zorgen voor overzicht. En daardoor voor motivatie bij alle betrokken teamleden.’ Tanis: ‘We hebben met deze implementatie een goede basis gelegd voor de volgende fase, waarbij we onze supporttak en onze vestiging in Australië willen overzetten op Dynamics 365.’

Meer rust

Voor het benoemen van concrete opbrengsten van de implementatie van Dynamics 365 is het volgens Tanis wat te vroeg. ‘Maar we merken al wel hoeveel meer rust er is als het gaat om onze voorraadbehoefte. We consolideren alle dezelfde artikelen over de diverse projecten heen, waardoor we op de toekomst kunnen voorsorteren. En waar we voorheen ook al wel die single point of truth hadden, wordt die nu veel steviger doordat alles binnen één systeem blijft. We kunnen voorraden bestellen los van projecten, bestellingen consolideren en, niet onbelangrijk: we kunnen meer informatie uit onze ERP-omgeving halen en op processen sturen. Zo moet de foutmarge steeds kleiner worden. En komen wij simpelweg veel meer in control.’

Innovatief met snoep

De consument verrassen met een nieuw gummy- of jellysnoepje? Daarvoor moet je weten wat werkt – en wat niet. Verleiding komt nu eenmaal via een afgewogen mix van ingrediënten en bereidingsprocessen. Via de benodigde creativiteit en kennis. Dus staat naast het hoofdkantoor van Tanis in Oosterhout ook het eigen innovation center, waar voedingstechnologen en procesengineers mee aan de basis staan van een nieuw snoepje. Dit is de plek voor experimenteren met recepten, voor het testen ervan op productielijnen. De rol van totaalleverancier begint bij Tanis ver voordat de productielijn daadwerkelijk wordt geproduceerd.