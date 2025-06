DeRegt Cables in Krimpen aan de Lek ontwerpt en produceert hightech onderwaterkabelsystemen op maat voor de seismische, olie & gas-, defensie- en Remotely Operated Vehicles-markt, alsmede de golf- en getijdenenergiemarkt. Sinds een aantal jaren werkt het bedrijf met PRO.FILE van PLM Xpert. ‘Onze sales- en engineeringafdelingen sluiten door dit systeem beter aan op onze productie, waardoor de doorlooptijd van processen is verbeterd en fouten worden voorkomen’, zegt Sebastiaan Smeitz van DeRegt Cables.

DeRegt Cables verbetert doorlooptijd met PRO.FILE

Omdat DeRegt Cables veel verschillende kabels ontwerpt, is het belangrijk dat de productgegevens per kabel goed en gestructureerd worden opgeslagen en de configuratie bewaard. Het Zuid-Hollandse bedrijf werkt daarom sinds 2019 samen met PLM Xpert aan de integratie van PRO.FILE. Dit platform helpt om cruciale bedrijfsinformatie beter te beheren, te structureren en te ontsluiten voor iedereen die ermee moet werken, gedurende de complete levenscyclus van een product. De toepassing biedt end-to-end beheer en inzicht in engineeringprocessen en kan met de belangrijkste CAD- en ERP-systemen worden geïntegreerd.

Zoektocht vermijden

Volgens Hugo Botter, managing director bij PLM Xpert, is het zorgvuldig beheren van data voor veel maakbedrijven een uitdaging. ‘Bedrijven beschikken over heel veel data, maar die zitten vaak in de hoofden van medewerkers. Als iemand een andere baan vindt of met pensioen gaat, is het voor nieuwe mensen vaak ontzettend zoeken naar de juiste data. Zij moeten dan als het ware het wiel opnieuw gaan uitvinden.’

Sebastiaan Smeitz, programmamanager digitale transformatie bij DeRegt Cables, vult aan: ‘Wij willen onze engineering- en documentatieprocessen goed vastleggen, zodat iedereen binnen onze organisatie hierover kan beschikken en er geen zoektocht meer nodig is om deze informatie te vinden. Daarom hebben wij destijds onderzocht welk systeem wij hiervoor zouden kunnen gebruiken en PRO.FILE kwam als beste uit de bus. In 2022 zijn we actief met de nieuwste versie van PRO.FILE aan de slag gegaan.’

Uitdagend proces

Smeitz benadrukt dat dit een behoorlijk uitdagend proces is. ‘Onze medewerkers moesten op een andere manier gaan werken dan zij gewend waren, maar uiteindelijk hebben zij de nieuwe werkwijze geadopteerd. We hebben ook een eigen PLM-team opgezet binnen onze organisatie. Inmiddels is iedereen in het bedrijf zich ervan bewust dat het in kaart brengen van onze werkprocessen belangrijk is.’

Een ander voordeel is dat bestaande klanten van DeRegt Cables voortaan veel beter geholpen kunnen worden, stelt Smeitz. ‘Als een klant in de toekomst een andere of vervangende kabel wil, hoeft hem niet meer te worden gevraagd wat voor kabel hij nu heeft. Die productinformatie staat al in PRO.FILE. Je maakt dan de slag naar configuratiebeheer. Naast modellen, tekeningen en stuklijsten in de juiste versies, is de gehele technische productinformatie compleet, die zit er automatisch bij en hoeven medewerkers ook niet meer te zoeken. Je kunt nu meer gaan werken richting asset management en dat weten klanten over het algemeen erg te waarderen.’

Eerste order in het systeem

DeRegt Cables werkt met meer dan vijfduizend verschillende kabelproducten. Als informatie over de verschillende producten niet goed gestructureerd bewaard wordt, staat dit efficiënt werken in de weg, aldus Smeitz. ‘Wij zijn geen koekjesfabriek waar steeds dezelfde producten worden geproduceerd. Omgekeerd wordt ook niet elke order van scratch gemaakt. Ons vorige systeem was complex en dat maakte hergebruik van onderdelen lastig.’ Vandaar dat DeRegt Cables nu door het hele bedrijf heen alle processen – van aanvraag tot productie – onder de loep neemt en verbetert met behulp van PRO.FILE. ‘Onlangs hebben we gevierd dat de eerste order in het PRO.FILE-systeem staat. Door alle productinformatie slim in het systeem te verwerken, kunnen we veel efficiënter werken.’ Dit resulteert niet alleen in een snellere doorlooptijd in de eigen processen vanuit sales en engineering naar productie, maar ook in het sneller en eenvoudiger nieuwe producten leveren aan klanten. ‘Op die manier halen wij de complexiteit weg uit engineering. We hebben nog wel wat hordes te nemen, maar de basisstructuur staat. Nu is het zaak deze structuur de komende tijd verder uit te werken en in te regelen, zodat iedereen over de juiste informatie beschikt.’