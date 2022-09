Managers van bedrijven in Afrika voorspellen een sterke groei van tech start-ups mits de buitenlandse directe investeringen zich doorzetten en de internetconnectiviteit verder verbetert, zo blijkt uit onderzoek van de blockchain-gebaseerde mobiele netwerkoperator World Mobile.

Meer dan de helft (54 procent) van de Afrikaanse senior executives verwacht dat de uitgaven aan tech start-ups op het continent tegen 2025 meer dan verdubbeld zullen zijn – tot $10 miljard of meer – in vergelijking met de $4,9 miljard die vorig jaar werd opgehaald. Ongeveer een op de zes (16 procent) denkt dat er meer dan $15 miljard zal worden opgehaald.

Volgens het onderzoek onder de Afrikaanse bedrijfsleiders, van bedrijven met een totale jaaromzet van meer dan 6,75 miljard dollar, zijn buitenlandse directe investeringen en een betere internetconnectiviteit de belangrijkste voorwaarden voor de expansie. Driekwart denkt dat de investeringen uit westerse landen zullen komen, terwijl 66 procent verwacht dat China een belangrijke geldschieter zal zijn. Bijna zes op de tien stelt dat een drastische verbetering van de internetconnectiviteit de belangrijkste drijfveer voor de expansie zal zijn.

Van de respondenten die senior executives zijn van bedrijven met een gemiddelde jaaromzet van 70 miljoen dollar, veelal gevestigd in Tanzania, Angola, Botswana, Kameroen, Ethiopië, Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika, gelooft bijna de helft dat Afrika binnen 10 jaar een technologische supermacht zal zijn. Bijna 90 procent verwacht dat Afrika’s tech start-up-ecosysteem de komende drie jaar met minstens de helft in omvang zal toenemen. Die ontwikkeling vergroot de rol van Afrika in het leveren van technologie aan de rest van de wereld fors.

Micky Watkins, ceo van World Mobile: ‘Afrika wordt door zijn eigen managers gezien als rijp voor economische expansie. Technologie zal een vitale rol spelen bij het realiseren van de ontwikkeling. Het potentieel is enorm, aangezien momenteel slechts 0,2 procent van het geld dat wereldwijd in startende technologiebedrijven wordt geïnvesteerd bij Afrikaanse start-ups belandt. Er is dus ruimte voor groei en er is grote belangstelling van westerse en Chinese directe buitenlandse investeerders. Veel hangt zoals gezegd echter af van de verbetering van de internetconnectiviteit, met name in gebieden die moeilijk te bereiken zijn en door traditionele bedrijven worden genegeerd.’

World Mobile helpt bij het sterk verbeteren van internetconnectiviteit in Afrika bezuiden de Sahara en werkt al samen met de regering in Zanzibar, waar het een mobiel netwerk lanceert dat connectiviteit biedt met ‘platformballonnen’ op lage hoogte. Deze ballonnen zijn de eerste in Afrika voor commercieel gebruik.