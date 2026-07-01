Om die claim inhoud te geven, investeert dit Taiwanese technologiebedrijf 8-10 procent van de wereldwijde omzet (18 miljard euro, 2025) terug in de eigen r&d. Wereldwijd zijn 12.000 r&d-engineers werkzaam bij Delta Electronics en kan het bedrijf zich beroemen op meer dan 15.000 patenten.

Delta Electronics: onderscheidend in innovatiekracht

Delta Electronics legt zich toe op de productie van schone en energie-efficiënte oplossingen voor power electronics, automatisering en energie-infrastructuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Taipei en wereldwijd heeft het bedrijf 165 verkoopkantoren, 55 productielocaties en 73 r&d-centra. Het EMEA-hoofdkantoor bevindt zich in Hoofddorp (200 medewerkers) aangevuld met een EMEA-kantoor voor industriële automatisering en eigen r&d-center in Helmond (130 medewerkers), gericht op met name de machinebouw en automotive. In totaal werken er zo’n 80.000 mensen bij Delta Electronics.

Een van Delta’s nieuwste innovaties, de MX300-serie, een geavanceerde compacte multi-drive oplossing voor industriële toepassingen met meerdere laagvermogen-assen en motoren. De modulaire multi-axis architectuur maakt flexibele configuraties mogelijk door de combinatie van gelijkrichter- en omvormermodules. Hierdoor wordt de kastruimte optimaal benut en de bedrading vereenvoudigd

Inspelen op specifieke klantwensen

Een eigen r&d-center in Europa is een strategische keuze. ‘Zo zijn we beter in staat onze relaties snel en op de juiste wijze te ondersteunen, daarin onderscheiden we ons van de concurrentie’, stelt Sander van Dasselaar, head of sales voor Industrial Automation in Europa bij Delta Electronics. Om relaties te ondersteunen, kan Delta Electronics twee rollen vervullen. ’Als original design manufacturer (odm) opereren wij als strategische partner voor organisaties met specifieke productontwikkelingsambities. In cocreatie verrijken wij initiële ontwerpschetsen met onze expertise gericht op optimalisatie van functionaliteit, kwaliteit en design. Op basis van deze gezamenlijke ontwikkelfase kan onze relatie besluiten het product door ons te laten realiseren en produceren, volledig onder eigen merkidentiteit.’

Aanpassing in software of firmware

Een tweede strategische pijler onder het businessmodel van Delta Electronics is de rol van original brand manufacturer (obm). ‘Hierbij positioneren we ons nadrukkelijk met onze eigen standaardproducten als schaalbaar fundament. Relaties nemen deze oplossingen direct af, waarna wij ze doelgericht differentiëren door middel van klantspecifieke software- en firmwareaanpassingen’, verklaart Van Dasselaar. “Zo kunnen we efficiënt opereren op basis van gestandaardiseerde platformen én maatwerk leveren waar de toepassing dit vereist.’

Succesvolle strategie

Het succes van deze strategie en obm-propositie werd eind vorig jaar bevestigd met het binnenhalen van een nieuwe relatie. Deze is actief in de tuinbouw en had een specifieke wens rond bediening en aansturing. ‘De bestaande leverancier bleek niet in staat dit te customizen. Onze mensen van R&D Helmond zijn hier wel in geslaagd door de firmware van ons product aan te passen, zodat deze nog beter werkt op de applicatie van deze nieuwe relatie. Reden voor hen om over te stappen naar Delta Electronics.’

Kleine en middelgrote machinebouwers ontzorgen

De derde strategische groeipijler betreft het versterken van de eigen merkpositie. Dit door een breed portfolio aan standaardproducten en geïntegreerde oplossingen, waaronder plc’s, hmi’s en frequentieregelaars, actief in de markt te zetten. ‘Zo bouwen we doelgericht aan naamsbekendheid en marktzichtbaarheid van Delta Electronics als totaaloplossingspartner binnen industriële automatisering’, zegt Van Dasselaar. ‘Onze focus ligt daarbij op het ontzorgen van kleine en middelgrote machinebouwers. Dit door het aanbieden van concreet toepasbare, toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld AI, digital twins en robotisering.’ Het r&d-center in Helmond vervult hierin een strategische brugfunctie. ‘Het vertaalt onze wereldwijde technologische innovaties naar oplossingen die naadloos aansluiten op de specifieke behoeften van de Europese en lokale markt.’