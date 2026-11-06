Bij chipfabrikanten krijgt Nearfield Instruments geen voorkeursbehandeling omdat het bedrijf nog jong is. ‘Als je het niet aankunt, moet je hier niet aan tafel komen zitten.’ Tien jaar na de oprichting staat de Rotterdamse machinebouwer voor een nieuwe fase. Met 380 miljoen dollar vers kapitaal moet Nearfield bewijzen dat het ook op grotere schaal kan presteren.

– Nearfield begon bij het probleem van de klant, pas daarna kwam de technologie. – ‘Zodra je het gevoel krijgt dat geld geen probleem meer is, gaat het mis.’ – ‘Onze filosofie is dat alles plug-and-play moet zijn.’ – ‘Natuurlijk zijn er obstakels. Maar uiteindelijk moeten wij ondernemers het zelf waarmaken.’

Hamed Sadeghian en Roland van Vliet over tien jaar Nearfield

Tien jaar na de oprichting heeft Nearfield Instruments de financiële middelen om zijn groei flink te versnellen. De Rotterdamse fabrikant van meetapparatuur voor de halfgeleiderindustrie haalde afgelopen juni 380 miljoen dollar op bij investeerders, wat het bedrijf waardeert op 1,6 miljard dollar. De belangstelling was zelfs aanzienlijk groter. ‘We moesten veel investeerders nee verkopen’, vertelt ceo en medeoprichter Hamed Sadeghian. Nearfield had twee keer zoveel kapitaal kunnen ophalen. Volgens Sadeghian waren vooral het vertrouwen van bestaande klanten en de bewezen prestaties van het bedrijf doorslaggevend. Toch koos het bedrijf bewust voor financiële discipline. ‘Zodra je het gevoel krijgt dat geld geen probleem meer is, gaat het mis. Dat kan ik je verzekeren.’ Het bedrijf gaat de financiële injectie gebruiken om zijn productiecapaciteit uit te breiden, zijn internationale serviceorganisatie te versterken en nieuwe producten te ontwikkelen.

Met inmiddels meer dan vijfhonderd medewerkers is Nearfield uitgegroeid tot een serieuze speler in de wereldwijde chipindustrie. Dat had tien jaar geleden niet gekund zonder een aantal fundamentele keuzes. De belangrijkste was volgens Sadeghian dat Nearfield vanaf het begin een klant had die bereid was voor de technologie te betalen. ‘Veel deeptechbedrijven ontwikkelen eerst een technologie en gaan vervolgens op zoek naar iemand die haar wil gebruiken. Wij hadden de klant al.’

Willen winnen

Medeoprichter Roland van Vliet, tegenwoordig chief partnership officer, benadrukt dat die aanpak al vóór de oprichting vorm kreeg, toen het zaadje onder de vlag van TNO begon te ontkiemen. Terwijl ASML grote stappen zette met lithografie, dreigde de technologie voor procescontrole achterop te raken. Nearfield ontwikkelde daarom meetapparatuur waarmee chipfabrikanten uiterst nauwkeurig de afmetingen en structuren op hun wafers kunnen controleren, zonder de kwetsbare structuren te beschadigen. ‘We begonnen bij het probleem van de klant’, aldus Van Vliet. ‘Als researchers gingen we vervolgens kijken of we daar een technologie voor konden bedenken.’ Daarbij werd de technologie voortdurend met de klant gevalideerd. Van Vliet wijst ook op de snelheid waarmee het bedrijf zijn eerste machine ontwikkelde. In januari 2018 kwam de eerste medewerker in dienst. Nog geen twee jaar later ging het eerste systeem op transport.

‘Je moet willen winnen, competitief zijn en niet opgeven’

Sadeghian noemt de bedrijfscultuur als belangrijke succesfactor. ‘Je moet willen winnen, competitief zijn en niet opgeven. Hoeveel deeptechbedrijven ken je die in twee ploegen werken? Dat zie je eerder in Azië.’ Tegelijkertijd koestert hij de relatief platte Nederlandse organisatie. ‘In Azië zie je veel hiërarchie. Bij ons zit je niet aan tafel vanwege je functietitel, maar vanwege de toegevoegde waarde die je levert.’

Grotere verantwoordelijkheid

De volgende uitdaging is om de snelheid vast te houden nu Nearfield steeds grotere aantallen machines moet produceren. Dat vraagt vooral om een andere samenwerking met de toeleveranciers. Nearfield verzorgt zelf het ontwerp, de architectuur en de specificaties, maar vrijwel alle modules worden extern gebouwd. ‘Onze filosofie is dat alles plug-and-play moet zijn’, zegt Sadeghian. ‘We delen een deel van onze marge met leveranciers, maar daar moet tegenover staan dat onze doorlooptijd korter wordt.’

Daarom heeft Nearfield de wijze van samenwerking met zijn toeleverketen veranderd. Niet alle leveranciers kunnen de groei even goed bijbenen. ‘Sommige moet je bij de hand nemen, andere moet je bij de oren pakken’, zegt Sadeghian, die daarnaast het aantal directe toeleveranciers wil terugbrengen. ‘Voor één machine hadden we meer dan duizend afzonderlijke orderregels. Dat werkt niet als je wilt opschalen. Daarom maken we van moduleleveranciers subsysteemleveranciers. Die moeten niet alleen afzonderlijke modules kunnen bouwen, maar ook meerdere modules tot een werkend subsysteem kunnen integreren en de verantwoordelijkheid voor het bijbehorende toelevernetwerk kunnen overnemen. Zodat wij die complete functie direct in de machine kunnen integreren.’ Het aantal orderregels per machine is inmiddels teruggebracht tot ongeveer 200 à 300.

Dicht bij de klant

Niet alleen de productie moet meegroeien. Ook de wereldwijde serviceorganisatie staat onder druk nu steeds meer Nearfield-machines bij klanten worden geïnstalleerd. ‘Met één machine bij één klant kun je het nog vanuit Nederland regelen’, zegt Van Vliet. ‘Maar zodra het aantal geïnstalleerde systemen groeit, moet je dicht bij de klant zitten. Je hebt voortdurend contact nodig en moet snel ondersteuning kunnen bieden.’ Nearfield heeft inmiddels servicemedewerkers in zeven landen. Die moeten worden opgeleid om klanten dag en nacht te kunnen ondersteunen. Een luxeprobleem? ‘Nee, een opschaaluitdaging die we gewoon moeten aanpakken’, antwoordt Van Vliet.

Voor Sadeghian zit de grootste uitdaging in de beschikbare engineeringcapaciteit. De ervaren technici die de machines door en door kennen, zijn op meerdere plekken tegelijk nodig. Ze moeten medewerkers in de fabriek opleiden, de kwaliteit verbeteren, de productiedoorlooptijd verkorten en serviceteams in het buitenland trainen. Tegelijkertijd vragen klanten om aanpassingen en verbeteringen, terwijl Nearfield ook nieuwe producten ontwikkelt. Het doel is om uiteindelijk 80 tot 90 procent van de eerstelijnsproblemen bij klanten lokaal te kunnen oplossen.

Vertrouwen verdienen

Een beursgang staat in Rotterdam nog altijd op de agenda. ‘Maar het is geen doel op zich’, vertelt Sadeghian. ‘Het is een stap om groter en relevanter te worden voor onze klanten.’ Sommige aandeelhouders vinden Nearfield er nu al klaar voor, maar zelf kijkt Sadeghian er anders tegenaan. ‘Voor een beursnotering is voorspelbaarheid belangrijk. Zijn wij al volledig voorspelbaar? Nee.’

Klanten wachten ondertussen niet tot Nearfield zover is. ‘Ze vertellen me dat of ze nou een afspraak hebben met ASML, KLA of met ons, ze ons alle drie op dezelfde manier behandelen’, aldus Sadeghian. ‘Het interesseert ze niet dat wij nog klein zijn: “Als je het niet aankunt, moet je hier niet aan tafel komen zitten.”’ Tegelijkertijd erkent Sadeghian dat Nearfield zich op grotere schaal nog moet bewijzen. ‘We hebben laten zien dat we tientallen machines kunnen leveren. Maar kunnen we ook honderden systemen bij klanten operationeel houden? Als ASML een orderachterstand heeft, vertrouwen klanten erop dat die machines er uiteindelijk wel komen. Wij moeten dat vertrouwen nog verdienen.’ Voor Sadeghian is duidelijk wat daarvoor nodig is: Flawless execution.

Groeiend leiderschap

Met de groei van Nearfield veranderde ook het werk van de twee oprichters ingrijpend. Van Vliet begon als ceo, werd later coo en richt zich inmiddels als cpo vooral op de relaties met overheden en andere strategische partners. ‘In het begin stelde ik de ene dag arbeidscontracten op en reed ik de volgende dag naar de Mediamarkt om printers te kopen. Je moet steeds opnieuw kijken waar je de meeste waarde kan toevoegen. ’ Het ondernemerschap heeft hem veranderd. ‘Wat ik van Hamed heb geleerd, is om altijd een paar stappen vooruit te denken. En vanuit dat einddoel terug te redeneren naar wat je vandaag moet doen. Dat heeft mijn manier van werken veranderd.’

Sadeghian prijst op zijn beurt het vermogen van Van Vliet om plannen daadwerkelijk uit te voeren. ‘Als ik A zeg, weet Roland precies wat er tot en met Z moet gebeuren. En hij doet het gewoon.’ Ook na zo’n vijftien jaar samenwerken is Van Vliet nog altijd zijn vaste vertrouwenspersoon: ‘Als ik ergens hulp bij nodig heb, ga ik naar Roland. Hij is mijn go-to person.’ Van Vliet bewondert Sadeghians vooruitziende blik en zijn voortdurende aandacht voor de klant: ‘Zonder Hameds leiderschap waren we met Nearfield niet gekomen waar we nu staan.’

Voor Sadeghian is de belangrijkste les van het leidinggeven dat delegeren niet voldoende is. ‘Ik geloof niet in delegeren. Als je een taak delegeert, blijf je zelf de eigenaar. In plaats daarvan moet je mensen eigenaarschap geven en ze vervolgens verantwoordelijk houden voor het resultaat.’ Dat blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend. ‘Iedereen wil graag eigenaarschap, maar zodra het ook gaat om verantwoording afleggen, wordt het een ander verhaal.’ Volgens Sadeghian kunnen medewerkers pas echt het verschil maken als ze de ruimte én de verantwoordelijkheid krijgen om zelf beslissingen te nemen. ‘Dan kunnen ze bergen verzetten.’

Niet lullen, maar poetsen

De groei van Nearfield stelt het bedrijf ook voor praktische uitdagingen. Inmiddels zijn de medewerkers verspreid over drie gebouwen op hetzelfde bedrijventerrein. ‘Onze kracht is dat mensen samenkomen en bij een whiteboard problemen oplossen’, zegt Sadeghian. ‘Het zou enorm helpen als we iedereen bij elkaar in één gebouw zouden hebben. Maar vertel me waar dat kan.’ Het vinden van een geschikte locatie, de beschikbaarheid van elektriciteit en de benodigde vergunningen maken uitbreiding lastig. En daarmee staat meer op het spel dan alleen huisvesting. ‘Bij een bedrijf als het onze draait alles om de snelheid waarmee je een product op de markt brengt. Je moet de eerste zijn. Snelheid bepaalt alles.’

Volgens Van Vliet ontbreekt het Nederland vooral aan de durf om duidelijke keuzes te maken en daaraan vast te houden. ‘We willen duizend bloemen laten bloeien, maar als je de middelen te dun verspreidt, verwelken ze uiteindelijk allemaal.’ Hij pleit ervoor om gebieden waarin Nederland internationaal onderscheidend kan zijn, gedurende tien tot twintig jaar consequent te ondersteunen. ‘Ja, dat kan ook in ons politieke stelsel. Door sommige programma’s en ontwikkelingen buiten de politieke waan van de dag te houden. Denk aan de Deltawerken, of aan de manier waarop Frankrijk zijn industriepolitiek voor de lange termijn organiseert.’

Je moet de problemen aanpakken en doorgaan. Ook als dat moeilijk is. Je kunt niet wachten tot alle omstandigheden perfect zijn.’

Sadeghian waarschuwt ondertussen voor de veronderstelling dat de overheid bewust een nieuwe ASML kan creëren. ‘Je kunt niet besluiten dat je nog zo’n gigant gaat bouwen. Zo ontstaan zulke bedrijven niet.’ Wat de overheid wel kan doen, is zorgen voor omstandigheden waarin ondernemers de kans krijgen om uit te groeien tot wereldspelers. ‘Het gaat om snelheid, evenwichtige regelgeving, continuïteit en zekerheid’, somt hij op.

Tegelijkertijd vindt Sadeghian niet dat ondernemers zich achter de overheid moeten verschuilen. ‘Natuurlijk zijn er obstakels en moet er veel verbeteren. Maar uiteindelijk moeten wij ondernemers het zelf waarmaken. Je kunt blijven klagen dat iets niet mogelijk is, maar daar schiet je niets mee op. Je moet de problemen aanpakken en doorgaan. Ook als dat moeilijk is. Je kunt niet wachten tot alle omstandigheden perfect zijn.’