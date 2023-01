Het groeistrategieplan voor de periode 2019-2024 was binnen drie jaar gerealiseerd. Want reeds dit voorjaar was het rendement van Multifix Group verdubbeld en de omzet gestegen naar ruim 50 miljoen euro. Natuurlijk, dat succes was ook terug te voeren op de markt die vele industriële bedrijven liet groeien, bevestigt ceo Arno Heesters. ‘Maar die groei is ook te danken aan onze keuze om een steeds grotere rol te spelen in de waardeopbouw in de keten. Wij willen de klant steeds meer ontzorgen.’ Verdere groei wil de onderneming nu realiseren samen met investeerder Navitas Capital.

‘Ons brede aanbod kunnen we bij veel meer bestaande klanten wegzetten’

Multifix is in 1988 in Bergeijk door Arthur Burgmans opgericht als handelsbedrijf in bevestigingsmaterialen. Al snel worden klantspecifieke metaal en kunststof maakdelen aan het assortiment toegevoegd, producten die de onderneming vooral laat produceren in China. ‘We hebben in Shanghai een eigen onderneming van veertig mensen. Die verzorgt de co-engineering, sourcing, kwaliteitscontrole en logistiek van de producten en laat ze maken in een hub van lokale maakbedrijven. Daarvan werken er drie vrijwel uitsluitend voor ons. Het gaat daarbij ook om standaardproducten, maar wij onderscheiden ons met specials. Op basis van een 3D-tekening of desnoods alleen een schets van de klant laten wij onder andere frees-, giet- of draaidelen maken.’

Ketenregisseur

Tot 2014 werden die maakdelen vervolgens overgedragen aan assemblagebedrijven ergens in Nederland, die daaruit voor de eindklant een halffabricaat of een compleet product opbouwden. ‘Wij zagen echter dat de klant meer wilde, ontzorgd wilde worden.’ Dus koos Multifix voor overname van Essit Assembly in Geldrop, tegenwoordig de tweede vestiging van de onderneming in Bergeijk. ‘Van begin af aan zijn we die assemblagecompetentie anders gaan inzetten. Wij willen geen fabriek zijn die alleen afrekent op basis van de uren voor het assembleren. Wij verzorgen alles: ook het – wereldwijd maar dus vooral in China – sourcen van alle maakdelen, de logistiek, de kwaliteitscontrole, het voorraadbeheer en een nauwkeurige calculatie van alle directe en indirecte kosten. Wij zijn een ketenregisseur. Onze strategische keuze voor die rol heeft ook belangrijk bijgedragen aan de sterke groei van de laatste jaren.’

Kleine en grote klanten

Die groei is vooral gerealiseerd bij bestaande klanten. Multifix heeft in totaal zo’n 1.100 klanten, kleine maar ook grote, zoals trapliftenfabrikant Otolift, de producent van huishoudelijke artikelen Brabantia en multinationals als DAF en busdeurenmaker Ventura. Binnen die klantenbasis valt nog veel meer groei te behalen, stelt Heesters. ‘Voor nog maar ongeveer 250 klanten doen we ook specials en voor slechts 75 tevens assemblage, dus met inbegrip van alle regie. Dat brede aanbod van producten en diensten kunnen we bij een veel grotere groep van onze klanten wegzetten.’

Financiële versterking

Die verdere groei vraagt wel om financiële versterking en die heeft Multifix officieel op 9 juni binnengehaald, toen Navitas Capital tekende voor een meerderheidsaandeel in de onderneming (de resterende aandelen zijn in handen van de directie waar oprichter Burgmans als adviseur deel van uitmaakt). Met die extra gelden wordt het personeelsbestand van nu 170 mensen (verdeeld over de vestigingen in Bergeijk, China en Slowakije) verder uitgebreid: ‘Dit jaar hebben we twintig nieuwe werknemers aan kunnen stellen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt slagen we dus redelijk goed in onze werving. Maar er staan ook nog acht vacatures open.’

Verder digitaliseren

Dat noopt de onderneming tegelijk de processen verder te digitaliseren. Momenteel loopt de implementatie van Microsoft Dynamics 365 Business Central, die in Q1 2023 moet zijn afgerond. ‘Voorts investeren we in een cost-engineering-module waarmee we nog sneller en nauwkeuriger de total cost of ownership van specials en assemblies voor klanten kunnen calculeren. Arbeidsuren, de kosten van materiaal, mallen, verpakken, voorraadbeheer, transport en energie, maar ook die van het indirecte personeel en de afschrijving. Om de klant nog verder te ontzorgen. Uiteindelijk zijn wij in de eerste plaats een dienstverlener.’

Acquisitie

Behalve in organische groei wil Heesters ook gaan investeren in het acquireren van bedrijven. ‘In Bergeijk extra mensen werven is niet eenvoudig. We hebben in deze regio nogal wat concurrentie’, stelt hij eufemistisch. ‘Dus misschien is een onderneming meer in het oosten of noorden van het land, waar de arbeidsmarkt net wat minder krap is, wel een goed idee.’

Aldus de ceo van Multifix, die deze route naar verdere groei afgelopen zomer heeft gepresenteerd aan Navitas, in een strategisch plan voor 2022-2027. ‘Over vijf jaar willen we wederom in omzet maar vooral in rendement zijn verdubbeld. Ja, met de oorlog in Oekraïne zijn het onzekere tijden. Maar dat we met een breed aanbod actief zijn op zeer uiteenlopende markten, maakt ons wel robuust.’

Investeren in sterk geleide ondernemingen

Navitas Capital is een Nederlandse investeringsmaatschappij die door de jaren heen is opgebouwd ‘vanuit ondernemerschap en langetermijnvisie’, aldus investment manager Coen Makker. Navitas heeft een ‘actieve groeidoelstelling’ en investeert sinds 2006 in ‘kansrijke, sterk geleide ondernemingen met aantoonbaar groeiperspectief’, zo laat hij weten. ‘Onze investeringen zijn erop gericht om samen met het betrokken management stabiele en succesvolle ondernemingen te bouwen.’ De portefeuille van Navitas Capital bestaat uit zowel private als beursgenoteerde ondernemingen.