Smink Group ontwikkelt en produceert samenstellingen voor het transporteren van zeer zuivere gassen en vloeistoffen, waarbij specialistisch laswerk een essentieel onderdeel is. Het bedrijf, dat in 1989 als eenmanszaak werd opgericht door René Smink, richt zich met name op de halfgeleider- en farmaceutische industrie. Belangrijke klanten zijn ASML en Aixtron. Smink heeft vestigingen in Veghel en Kerkrade en telt zo’n 130 medewerkers. Christian Rademaker, sinds september vorig jaar in dienst als chief operations officer, versnelt, mede door zijn eerdere ervaring als inkoopmanager bij VDL ETG, het proces om Smink naar het niveau van operational excellence te brengen.

Het afgelopen jaar groeide Smink al flink in omzet van 20 naar 30 miljoen euro en komend jaar ligt de lat met 40 miljoen nog een stuk hoger. De bestaande cleanroom van 150 vierkante meter bleek onvoldoende voor het toenemend aantal klanten en de andere typen producten. Dus investeerde Smink in de industriële infrastructuur in Veghel: het bedrijf betrok het buurpand erbij zette een nieuwe cleanroom neer, plus nieuwe kantoorruimte en een bedrijfsrestaurant. ‘Die uitbreiding was absoluut noodzakelijk om de groei te kunnen faciliteren en te voldoen aan de steeds hogere eisen van klanten omtrent reinheid’, stelt Rademaker.

Met de nieuwe cleanroom erbij is de totale cleanroomruimte met 450 vierkante meter een stuk groter. Er is een testruimte voor hoge druk en heliumlektesten voor de specialistische lassamenstellingen, en een inspectiezone om te verifiëren zien of producten particle-vrij zijn. Op dit moment voldoet de cleanroom aan Grade 4-eisen voor de reguliere producten van ASML. ‘In de toekomst willen we naar Grade 1 en 2. De assemblageruimte voor Grade 2 is inmiddels gerealiseerd, voor Grade 1 hebben we ruimte gereserveerd’, aldus Rademaker. Daarnaast is er geïnvesteerd in een volautomatische ultrasoon reinigingsstraat en is er ruimte ingericht voor een toekomstige bake-out en meten van producten.

Ook qua interne logistiek zet Smink grote stappen. Zo zijn er in het magazijn twee volautomatische opbergsystemen van Hänel geplaatst en wordt de lay-out van de productieomgeving voor het lassen opnieuw onder de loep genomen. ‘Op die manier willen we meer ruimte voor assemblage creëren. Half oktober moet deze ruimte helemaal 5S op orde zijn’, zegt Rademaker. ‘Daarnaast gaan we in de oude cleanroom alleen nog zaag-, buig- en laswerk doen en verhuizen alle assemblagewerkzaamheden naar de nieuwe ruimte. De totale slag in operational excellence moet resulteren in groei qua volume en marges en bijdragen aan de ontwikkeling van eigen producten.’ Hiertoe heeft Smink voor de organisatie en de businessunits per kwartaal doelstellingen geformuleerd, die per jaar worden geactualiseerd en vanuit de directie worden vertaald naar activiteiten op de werkvloer.

Met deze investeringen naar Smink 3.0 wil het bedrijf zich bovendien profileren als aantrekkelijke werkgever. ‘Met het oog op de schaarse resources willen we niet alleen leuk en uitdagend werk bieden, maar ook qua werkomgeving concurrerend zijn. Want gezien de ontwikkelingen bij ASML, dat moeite heeft de groei bij de eindklanten te volgen, zal er bij ons additionele druk ontstaan op onze organisatie’, verwacht Rademaker. ‘Dus moeten we nog beter in staat zijn klanteisen te begrijpen, heel flexibel zijn en ondanks alles op tijd leveren conform die eisen. Waarbij de materiaalbeschikbaarheid misschien nog wel de grootste uitdaging is vanwege het daarmee gepaard gaande efficiëntieverlies.’