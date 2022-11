Groot is-ie niet, de Pico ultrasoon snijmachine. Maar laat dat nou net de bedoeling zijn: het compacte formaat maakt het geautomatiseerd snijden van taarten en gebak ook haalbaar voor de kleinere bakkerij. Bakon uit Goes is fabrikant van de machine en ontwikkelde die samen met automatiseringsbedrijf SMC in Amsterdam, dat de Pico eind september presenteerde tijdens de WoTS-beurs. De machine omvat veel van waar SMC voor wil staan, zo klonk het bij de stand. En ook aan de problemen in de supplychain blijkt gedacht.

Compacte snijmachine voor de kleinere bakker

Het team van SMC heeft heel wat aanloop, zo op de eerste dag van de World of Technology & Science (WoTS) in Jaarbeurs Utrecht. Wellicht komt het ook door de machines en toepassingen, die in een halve cirkel op de stand staan. SMC wil ermee laten zien waar de samenwerking met klanten toe leidt. En dat gekoppeld aan de eigen, beoogde rol van kennispartner voor veilige en duurzame technologie. Hoe dat samenkomt? Daarvan is de Pico ultrasoon snijmachine een goed voorbeeld, vertelt Ronald Driesen, productmanager elektrische aandrijvingen bij SMC. Neem volgens hem alleen al de afmetingen van de unit. ‘Alles binnen zo’n anderhalve meter; vooral in dat segment zijn wij thuis.’

Het was dan ook dat compacte formaat wat de aanleiding gaf tot deze machine. Ontwikkeld voor en met Bakon, dat zich vanuit Goes richt op machines en productielijnen voor de bakkerijsector en al langer samenwerkt met SMC. Zo ook voor een eerdere stand-alone snijmachine. Die is heel geschikt om taarten en gebak nauwkeurig in gelijke delen te snijden, zegt Marco van der Donk, namens SMC key accountmanager voor Bakon. ‘Maar tegelijkertijd is die machine behoorlijk groot. Dat maakt ’m minder interessant voor de kleinere bakkerij – ook gezien de benodigde investering.’

IO-Link maakt flexibel

Vandaar dat Bakon aan de slag wilde met een ander type snijmachine. Die moest dus kleiner worden, maar ook eenvoudiger en daardoor qua prijs haalbaar voor meer bakkers. Lange tijd bleef het voor Bakon bij alleen die behoefte, totdat een klant toezegde het prototype van zo’n compactere snijmachine te willen afnemen. Dus zocht het bedrijf wederom de samenwerking met SMC, dat zowel de elektrische aandrijving als de pneumatiek voor zijn rekening nam. Vervolgens kwam het project eerder dit jaar in een paar maanden rond.

Nu draait de machine op proef bij de eerste klant. De eerste batch van tien stuks is in productie en de helft daarvan is inmiddels verkocht. En ja, gelukkig zijn daarvoor de plc’s binnen, vertelt Driesen met een wat onderdrukte lach. ‘Plc’s zijn ook voor ons slecht verkrijgbaar. Dus zijn we daar eerder al op ingesprongen, en hebben we voor de aansturing van deze machine gekozen voor IO-Link. Die standaardtechnologie maakt ons flexibel, doordat we eenvoudig kunnen switchen naar een ander merk plc – wat we overigens al hebben moeten doen.’

Compact maakt ook complex

De aandrijving van de machine verloopt via relatief kleine stappenmotoren met encoders. Dit als aansturing van vier lichte assen, die op hun beurt de compacte behuizing mogelijk maken. Dat overzichtelijke is uiteraard een pre, zegt Marco van der Donk. ‘Maar binnen het compacte formaat hadden we wel te maken met strenge veiligheidseisen. De machine heeft een bewegend mes, waardoor de gebruiker een minimale afstand moet houden.’

Om die veiligheid te borgen, heeft de Pico een redundante safe torque off-functie: komt de gebruiker met zijn hand in het veld van het veiligheidslichtscherm, dan schakelt de aandrijving zich rechtstreeks en zonder tussenkomst van de plc uit. Krijgt de machine vervolgens een reset, dan gaat de aandrijving verder waar ze was gebleven. Zo verliest de klant nauwelijks kostbare productietijd.

Gefilterde lucht

Hoe zorgt de eindklant ervoor dat er vooral ook schoon wordt gesneden? Daarvoor wijst Van der Donk op het filtersysteem in de machine, bedoeld voor het schoonblazen van het mes. ‘Zomaar lucht uit een compressor eroverheen blazen, is uiteraard geen optie. Dus zorgt de luchtzuiveringsunit daarvoor, waarbij we voldoen aan de geldende ISO-normeringen voor voedselveiligheid. Zo weet de klant zeker dat hij werkt volgens de normen voor voedselveiligheid, waarbij hij overigens zelf kan instellen na hoeveel taarten de schone lucht langs het mes moet.’

Als key accountmanager was het aan Van der Donk om de gekozen opties te laten aansluiten bij de wensen van de klant. Daarbij kreeg hij naast de input van Driesen ook ondersteuning van zijn collega’s Roy Schep en Gert-Han Konijn. ‘Elektrische actuatoren, hygiëne en veiligheid: we hebben er de specialisten voor. En dat laten we met deze machine volgens mij goed zien.’