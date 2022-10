Vanaf vandaag kondigt Smart Robotics, een wereldwijde leider in pick-and-place automatisering als een dienst voor magazijnen en logistieke processen, de lancering aan van hun nieuw ontworpen Smart Parcel Picker. Deze picking robot is ontworpen voor het depalletiseren en lossen van een reeks containers met pakketten, variërend in grootte, oppervlaktemateriaal en gewicht. De Smart Parcel Picker kan dit doen tegen business case-vriendelijke doorvoer en prestaties – ter vervanging van fysiek belastend en repetitief werk voor magazijnmedewerkers in tijden dat de industrie ook een groeiend tekort aan arbeidskrachten kent.

Volgens Smart Robotics zal de Smart Parcel Picker de kwaliteit van het welzijn van werknemers in logistieke processen verbeteren omdat de robot risicovolle taken automatiseert die van invloed zijn op de veiligheid van werknemers in het magazijn. Voor de pakketdienstindustrie herdefinieert de Smart Parcel Picker de verwachtingen als het gaat om de nauwkeurigheid en wendbaarheid waarmee robotsystemen werken. Rekening houdend met de inspannende taken die magazijnmedewerkers uitvoeren bij het verplaatsen van grote goederen, kan de robot een grote verscheidenheid aan objecten hanteren en tegelijkertijd de starre werkzaamheden voor medewerkers vervangen.

“We zijn erg enthousiast om The Smart Parcel Picker eindelijk aan de bredere markt aan te bieden! De klanten die er tijdens de ontwikkeling mee hebben gewerkt, melden unaniem dat de Smart Parcel Picker een grote voorsprong heeft op anderen in de sector, dankzij zijn veelzijdigheid en zijn vermogen om zo’n grote verscheidenheid aan items met hoge snelheid te verzamelen.” – Johan Jardevall, CEO van Smart Robotics.

Met een beperkte selectie van robotontwikkelaars die soortgelijke pick-and-place-robots produceren, kijkt Smart Robotics verder dan de beperkingen van een onderbediende markt om een authentieke oplossing te bieden voor grote pakketvervoerders die hun processen willen automatiseren. De Smart Parcel Picker is op maat gemaakt om naadloos te integreren met bestaande Warehouse Management Systemen, waardoor verstoringen van bestaande facilitaire processen worden beperkt.

De veiligheid van werknemers is van cruciaal belang bij activiteiten waarbij robots met hoge snelheid en zware lasten werken. De Smart Parcel Picker is vanaf de basis ontworpen om ervoor te zorgen dat operators en ander magazijnpersoneel veilig kunnen werken in de omgeving van de robotcel.

Dankzij de AI-technologie kan de robot de efficiëntie en productiviteit voortdurend verbeteren, zonder dat er veel menselijk toezicht nodig is. De Smart Parcel Picker kan zichzelf aanleren en past zich aan zijn omgeving aan, om nog maar te zwijgen van zijn 24/7 uithoudingsvermogen voor een hogere productiviteit. Voor pakketvervoerders die de klok rond zware goederen moeten verplaatsen, verbetert dit de levensduur van duurzame logistieke processen door de fysieke prestaties van menselijke capaciteiten te ondersteunen.

Als onderdeel van de toekomstverwachtingen van het bedrijf wil Smart Robotics samenwerken met zijn klanten om verder te werken aan de optimalisatie van de pick-and-place-robot en om configuraties van de Smart Parcel Picker voor te bereiden voor optimale dienstverlening in de pakketdienstsector.