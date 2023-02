Smart Photonics versterkt RvC met Stefanie Kahle, bestuurslid ASMI en CFO Zehnder

Stefanie Kahle-Galonske, CFO bij Egon Zehnder International en lid van de Raad van Bestuur van ASM International, is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van SMART Photonics. SMART Photonics, de onafhankelijke gieterij voor fotonische geïntegreerde schakelingen, is zeer verheugd en vereerd met de toevoeging van Stefanie Kahle-Galonske en haar kennis van de industrie en uitgebreide netwerk. In de Raad van Commissarissen wordt zij verwelkomd door de huidige leden Nard Sintenie (Innovation Industries), Rutger Wijburg (Infineon) en Frits van Hout (voormalig ASML). Kahle zal de audit- en remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen voorzitten.

“We zijn zeer verheugd dat Stefanie haar sterke financiële kennis en ervaring in de halfgeleiderindustrie meebrengt naar SMART Photonics om ons te helpen een wereldwijd toonaangevende fotonica-gieterij op te bouwen”, aldus CEO Johan Feenstra. “Haar betrokkenheid is ook een erkenning van het belang van geïntegreerde fotonica voor Europa en de cruciale rol van SMART Photonics binnen dit ecosysteem.”

Stefanie Kahle-Galonske: “Ik kijk ernaar uit om bij SMART Photonics te komen werken met haar ambitieuze plannen, veelbelovende technologie en mensen met een sterke drive en een passie voor hun industrie. Ik maak graag deel uit van de verdere uitbouw van de onderneming, waarbij ik mijn eigen ervaring in financiën en strategie in verschillende bedrijven en verschillende rollen en in de halfgeleiderindustrie, een gebied dat nauw verwant is aan geïntegreerde fotonica, gebruik.”

Belangrijke stap om de toonaangevende foundry voor geïntegreerde fotonica te worden

Stefanie Kahle-Galonske trad in 2016 in dienst bij Egon Zehnder, Zürich, Zwitserland als CFO van de groep. Van 2013 tot 2016 was zij CFO van Markem-Imaje, gevestigd in Zwitserland. Van 2005 tot 2012 bekleedde ze verschillende leidinggevende financiële functies bij NXP Semiconductors in Nederland, Duitsland en Frankrijk, waarbij ze haar rol speelde in de spin-off van Philips, het private equity eigendom daarna en de beursgang van NXP in 2010. Van 1997 tot 2004 bekleedde zij diverse leidinggevende posities in Finance en Internal Audit bij Philips Duitsland en de VS.

Met de benoeming van Stefanie Kahle-Galonske zet SMART Photonics opnieuw een belangrijke stap om de toonaangevende foundry voor geïntegreerde fotonica te worden, aldus persinformatie van de onderneming. ‘SMART Photonics wil het leven van mensen verbeteren door geïntegreerde fotonica overal te introduceren door met klanten samen te werken van proof of concept tot volledige productie.’ SMART Photonics is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven en heeft wereldwijd meer dan 140 mensen in dienst.