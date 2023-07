SMART Photonics, de Nederlandse foundry voor fotonische geïntegreerde schakelingen, heeft een extra financieringsronde van €100 mln verkregen van een groep strategische spelers uit de industrie en financiële instellingen in Nederland.

Onder de groep nieuwe geldschieters bevinden zich zowel strategische spelers uit de halfgeleiderindustrie (ASML, NXP en VDL Groep) als financiële instellingen (ING, BOP Impact Ventures en Deep Tech Fund, onderdeel van Invest-NL en deels gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Eerdere investeerders, waaronder Innovation Industries, BOM, PhotonDelta en KPN Ventures hebben zich opnieuw aangesloten bij deze financieringsronde. De Nederlandse overheid zal € 60 mln aan publieke financiering verstrekken als onderdeel van het goedgekeurde Nationaal Groeifonds project PhotonDelta, zoals eerder aangekondigd.

Met deze nieuwe financieringsronde zal SMART Photonics haar rol als toonaangevende producent van de volgende generatie chips in een groeiende, veerkrachtige Europese fotonische waardeketen kunnen versterken. SMART Photonics zal de fondsen gebruiken om haar productiemogelijkheden uit te breiden en de ontwikkeling van de fotonische geïntegreerde chiptechnologieplatforms en haar Process Design Kits (PDK’s) te versnellen.

“We zijn erg blij met de steun van deze nieuwe groep geldschieters en zijn dankbaar voor de voortdurende steun van onze bestaande investeerders,” zegt Johan Feenstra, Chief Executive Officer van SMART Photonics. “Met deze financieringsronde krijgen we sterke steun van het Nederlandse ecosysteem, waaronder strategische kredietverstrekkers en financiële instellingen, in onze ambitie om de wereldwijd toonaangevende foundry voor Photonic Integrated Chips (PIC’s) te worden.”

ASML, NXP en VDL Groep verklaarden gezamenlijk: “De financiële steun van de drie collega-bedrijven uit de Brainport-regio geeft SMART Photonics de beste mogelijkheid om de essentiële volgende stappen te zetten om de organisatie verder volwassen te maken, de technische capaciteiten te versterken en hun productiebasis uit te breiden. Onze extra financiering zal helpen om het Brainport en bredere Nederlandse en Europese Photonics ecosysteem te versterken. Als SMART Photonics een sterke en veelzijdige gieterij wordt, kan dit het groeiende aantal fabless fotonische chip design bedrijven in de Brainport regio enorm ten goede komen.”

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaatbeleid: “Wij geloven in Nederland als toonaangevende internationale hub voor de ontwikkeling van de snelgroeiende geïntegreerde fotonica-industrie. Daarom investeren we zowel via het Nationaal Groeifondsproject PhotonDelta in het hele ecosysteem als via ons speciale Deep Tech Fund met specifieke financiering voor start-ups en scale-ups die zich richten op innovatieve complexe technologie zoals SMART Photonics. Voor de welvaart en economische groei van de toekomst en om ons concurrentievermogen te behouden, is het noodzakelijk dat we innovatieve sleuteltechnologieën zoals geïntegreerde fotonica binnen de Europese Unie ontwikkelen.”