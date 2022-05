In een snel veranderende wereld is smart manufacturing een belangrijke enabler: de juiste toepassing van technologie in processen in combinatie met de juiste mensen helpen productiekosten te verlagen en doorlooptijden te verkorten. Daarnaast kunnen bedrijven dankzij IoT en AI nieuwe diensten aanbieden. Gecombineerd met de juiste partnerships in de keten en interne ontzuiling versterkt dit het competitief vermogen. Tijdens een recente rondetafel gaf een zevental ondernemers van maakbedrijven een inkijkje in hun ervaringen en lessen, op uitnodiging van IT-dienstverlener Vanenburg en Link Magazine, in het stijlvolle decor van Vanenburg Kasteel in Putten. Deelnemers onder leiding van Michel van Buren van BLMC: Tembo Group, Trymax, Broshuis, Selmers 247Tailorsteel, Terberg en VMI Group. In de juni uitgave van Link magazine kunt u het hele verhaal lezen.