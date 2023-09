Link Magazine bericht over de levering van of de investering in smart technologie en de toegevoegde waarde daarvan voor de gebruiker.

SMART GELEVERD/GEÏNVESTEERD:

Multi-megawatt elektrolyser bij Neste is klaar

Bij Neste, dat duurzame vliegtuigbrandstoffen en hernieuwbare diesel produceert, staat sinds kort op de locatie in Rotterdam de volledige MultiPLHY-installatie. Dit in het kader van het gelijknamige project, waaraan naast Neste ook elektrolyserleverancier Sunfire, engineeringsbedrijf Paul Wurth en energiebedrijf ENGIE deelnemen. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat Neste nu over een multi-megawatt elektrolyser beschikt. Die bestaat uit twaalf modules, werkt op een temperatuur van 850° Celsius en moet na de inbedrijfstelling meer dan 60 kilogram groene waterstof per uur gaan produceren.



Mammoet-transporter is nu elektrisch

Hijs- en transportbedrijf Mammoet heeft een elektrische uitvoering van de self-propelled modular transporter (SPMT) voor zwaar transport ontwikkeld. Daarmee kunnen grote infrastructurele objecten zoals bruggen en windturbines emissievrij worden geïnstalleerd. Mammoet ontwikkelde de SPMT in 1984. Door de dieselmotoren te vervangen door elektromotoren, functioneert het voertuig zoals voorheen, maar dan zonder CO 2 – en NOx-uitstoot. Bovendien vermindert de aanpassing het geluid op locatie, wat de communicatie tussen mensen verbetert en dus veiliger maakt. Financiering voor deze elektrificatie kwam deels van overheidsprogramma DKTI (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport).

EU subsidieert start-up in bio-olie

De Limburgse start-up Vertoro op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen heeft van het Europese Just Transition Fund (JTF) een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro ontvangen. Hiermee kan Vertoro de eigen fabriek opschalen. Daarin wordt zaagsel uit landbouw en bosbouw omgezet in bio-olie. Dit als brandstof voor zowel de scheepvaart als chemie, zodat Vertoro’s bio-olie onder andere gaat bijdragen aan een groener Chemelot. De steun voor Vertoro maakt deel uit van de 58,5 miljoen euro die vanuit het JTF is vrijgemaakt voor Zuid-Limburg. In totaal omvat het fonds 630 miljoen euro voor heel Nederland.

Exponent investeert in TestingCo

Private equity investeerder Exponent, dat het hoofdkantoor heeft in Londen, neemt een belang in het Nederlandse TestingCo. Dat omvat als platform de labels Bartosz, Squerist en PTWEE, die zich samen toeleggen op softwaretesten en testmanagement voor langetermijnklanten en hun bedrijfskritische systemen. Met de investering versterkt het Britse Exponent zijn positie in Nederland, waar het eerder al participeerde in bedrijven als Greetz en Pokon. Jeroen Regeur en Tim Easingwood van Exponent worden commissaris bij TestingCo. De huidige investeerder Green Park Investment Partners blijft aandeelhouder en levert ook een commissaris.

Heras pompt 10 miljoen in upgrade

Hekwerkfabrikant Heras investeert tien miljoen euro in zijn belangrijkste fabriek in Oirschot, die heel Europa belevert. Met de upgrade kan het bedrijf duurzamer opereren en klanten efficiënter van dienst zijn. De start van de bouw voor deze vernieuwde productiefaciliteit staat gepland voor oktober dit jaar, met een verwachte oplevering in het derde kwartaal van 2024. De nieuwe locatie omvat straks 5.000 vierkante meter, bedoeld voor een volledig geautomatiseerde laser- en laslijn. Als Europese leverancier van beveiligingsoplossingen is Heras actief in meer dan 25 landen, waar namens het bedrijf ruim 1.100 personen werken.