Link Magazine bericht over de levering van of de investering in smart technologie en de toegevoegde waarde daarvan voor de gebruiker.

Cybersecurity

Hadrian haalt 40 miljoen dollar op voor AI-cyberbeveiliging

Het Amsterdamse cybersecuritybedrijf Hadrian heeft 40 miljoen dollar aan nieuw groeikapitaal opgehaald. Daarmee komt het totaal opgehaalde kapitaal op 65 miljoen dollar. Hadrian gebruikt de financiering voor verdere uitbreiding in Europa en de Verenigde Staten en voor investeringen in engineering en onderzoek. Het bedrijf ontwikkelt een AI-platform dat de digitale infrastructuur van organisaties vanuit het perspectief van aanvallers analyseert. AI-agenten voeren daarbij geautomatiseerde pentests uit en bepalen welke gevonden kwetsbaarheden daadwerkelijk kunnen worden misbruikt. Hadrian werkt inmiddels voor meerdere internationale ondernemingen, waaronder Damen Shipyards, McKesson, NBC Universal en Total Energies.



Seedfonds

Graduate Ventures lanceert fonds van 125 miljoen voor deeptech en AI

Speciaal voor Nederlandse techstart-ups lanceert Graduate Ventures een tweede seedfonds van 125 miljoen euro. De eerste 100 miljoen euro uit het fonds is inmiddels al toegezegd. Het fonds moet meer risicokapitaal beschikbaar maken voor kennisintensieve start-ups op gebieden als deeptech, artificial intelligence, zorg en klimaat. Daarmee richt Graduate Ventures zich nadrukkelijk op technologie die vanuit Nederlandse universiteiten kan doorgroeien naar commerciële toepassingen en nieuwe bedrijven. De organisatie werkt hiervoor samen met acht universiteiten en drie universitaire medische centra.

Achter het fonds staan onder anderen voormalig ASML-topman Peter Wennink, Frank Slootman en Michiel Muller. Ook Invest-NL en Oost-NL participeren. Sinds de oprichting in 2021 investeerde Graduate Ventures in ruim negentig techstart-ups.

AI- en AR-brillen

Morphotonics haalt ruim 40 miljoen euro op voor productie AI-brillen

Het Veldhovense deeptechbedrijf Morphotonics heeft ruim 40 miljoen euro opgehaald om zijn productietechnologie voor AI- en AR-brillen verder op te schalen. Het bedrijf wil daarmee een belangrijk knelpunt aanpakken: het betaalbaar en in grote volumes produceren van de complexe optische componenten die nodig zijn voor deze brillen.

Morphotonics ontwikkelt nano-imprintlithografieplatforms waarmee micro- en nanostructuren nauwkeurig op grote oppervlakken kunnen worden gereproduceerd. De technologie is onder meer bedoeld voor de productie van waveguides, die digitale beelden in het gezichtsveld projecteren.

Aan deze investeringsronde doen onder meer 3M Ventures, Innovation Industries en BOM mee. Invest-NL treedt toe als nieuwe investeerder. Morphotonics werkt inmiddels met fabrikanten in Azië, de Verenigde Staten en Europa. De omzet verdrievoudigde in 2025.

Quantumchips

Ruim 8 miljoen euro voor quantumchips en testverbinding

Nederlandse en Duitse hightechbedrijven investeren samen met kennisinstellingen ruim 8 miljoen euro in nieuwe quantumchips en een 70 kilometer lange testverbinding tussen Enschede en Münster. Daarmee kunnen bedrijven technologie voor quantumveilige communicatie onder realistische omstandigheden testen en voorbereiden op marktintroductie.

Aan het project Making ConneQtions werken zes gespecialiseerde hightechbedrijven, de Universiteit Twente en Universität Münster mee. Ze ontwikkelen onder meer fotonische chips en componenten voor Quantum Key Distribution, quantumveilige authenticatie en single-photon detection.

De technologie moet quantumcommunicatiesystemen kleiner en praktisch toepasbaar maken. De grensoverschrijdende testomgeving helpt bedrijven vervolgens om prototypes samen met potentiële eindgebruikers te beproeven en verder op te schalen. Het project loopt tot september 2029 en wordt geleid door Oost NL.



Biotech

Forbion haalt recordbedrag van 2,3 miljard euro op

Investeringsmaatschappij Forbion heeft 2,3 miljard euro opgehaald voor twee nieuwe fondsen. Het is de grootste fondsenwerving in de geschiedenis van de Nederlandse life sciences-investeerder. Het beheerd vermogen van Forbion stijgt daarmee naar circa 7,5 miljard euro. Het geld wordt verdeeld over twee fondsen. Forbion Growth Opportunities Fund IV richt zich op biopharmabedrijven in een latere ontwikkelingsfase, terwijl Forbion Ventures Fund VIII investeert in biotechbedrijven die nieuwe therapieën ontwikkelen. Samen kunnen de fondsen circa dertig bedrijven in Europa en Noord-Amerika financieren. Volgens managing partner Sander Slootweg geeft de kapitaalinjectie Forbion ruimte om juist in een markt met een tekort aan financiering te investeren in veelbelovende biotechbedrijven.

Eiwittransitie

Bijna 4 miljoen euro voor betere benutting reststromen

Een consortium onder leiding van Wageningen University & Research krijgt bijna 4 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar het verwerken van agrarische reststromen tot voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Het zesjarige NWO-project VASCO richt zich op reststromen van peulvruchten, koolzaad en aardappelen.

Met technieken als eiwitextractie en fermentatie willen onderzoekers waardevolle eiwitten terugwinnen en onder meer smaak, voedingswaarde en toepasbaarheid verbeteren. Dat moet bijvoorbeeld ingrediënten voor vleesvervangers, spreads, snacks en gefermenteerde producten opleveren.

Aan VASCO werken kennisinstellingen, bedrijven en netwerkorganisaties mee. Naast technologische ontwikkeling richt het project zich nadrukkelijk op consumentengedrag en marktintroductie, zodat nieuwe producten daadwerkelijk hun weg naar de supermarkt kunnen vinden.