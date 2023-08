Smart Delta Drechtsteden vraagt, als kloppend hart van de Nederlandse maritieme maakindustrie, steun aan Tweede Kamerleden. Gerard Schouw, ambassadeur Smart Delta Drechtsteden: “”Wij willen de hightech maakindustrie in onze Europese topregio versterken door meer investeringen in kennis, opleidingen en mensen voor onze regio. Dat kunnen we niet alleen. Steun van een nieuw kabinet is daarbij hard nodig”.”

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 vraagt de regio daarom aandacht voor:

• Het versterken van onze maakindustrie

• het herstellen van de onbalans voor onze inwoners

• Het stimuleren van onze duurzaamheidstransitie

• Het versnellen van onze mobiliteitsaanpak

• Het erkennen van Smart Delta Drechtsteden als troef voor Nederland

In een krachtig position paper, die naar Tweede Kamerleden is verstuurd, wordt dit verder uitgelegd.