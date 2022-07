Met de ontwikkeling en productie van een nieuwe ‘slimme mast’ is VDL Groep de initiatiefnemer van een nieuw internationaal ecosysteem, met o.a. ABB, ACiiST, Microsoft, Signify en Spie. Dit samenwerkingsverband komt op maatschappelijk ‘verantwoorde en intelligente wijze tegemoet aan de toenemende vraag naar laad- en meetinfrastructuur en verduurzaming in de openbare ruimte’, aldus persinformatie van VDL. De ‘smart pole’ van VDL bestaat uit meerdere typen en kan worden opgebouwd met verschillende mogelijkheden voor connectiviteit van diverse merken en oplossingen. ‘Daarmee wordt maximale flexibiliteit verstrekt aan klanten.’

Het idee voor dit open systeem is ontstaan toen duidelijk werd dat het toekomstige straatbeeld zou worden ‘vervuild’ door een wildgroei aan verschillende licht- en communicatiemasten. De energietransitie stond destijds nog in de kinderschoenen, maar duidelijk was dat de behoefte aan één mast die de openbare ruimte tevens kan voorzien van een keur aan functionaliteiten zal toenemen. Daarbij kan worden gedacht aan ledverlichting, laadopties voor voertuigen, communicatie (WiFi en dataverzameling), sensoren die bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid en/of verkeersbewegingen meten en bewegwijzering.

Open systeem

Vanuit de VDL-filosofie ‘kracht door samenwerking’ zijn de masten ontworpen met als uitgangspunt dat verschillende leveranciers de diverse functionaliteiten kunnen leveren. Bijkomend voordeel is dat nieuwe innovaties en connectiviteitsmogelijkheden ook later aan de mast kunnen worden toegevoegd. Op deze manier kunnen de masten ‘meegroeien’ met de ‘slimme publieke omgeving’ van morgen. Als Nederlands grootste mastenfabrikant gaat VDL Groep de slimme mast produceren. “Met dit ecosysteem leveren wij een belangrijke bijdrage aan het creëren van een optimale leefbare stedelijke omgeving waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen de voornaamste uitgangspunten zijn”, stelt directeur Eric Janssen van VDL Mast Solutions in Oss.

Optimale keuzevrijheid

“Dit ‘open smart pole ecosysteem’ helpt bij het leggen van verbindingen met een optimale keuzevrijheid van diensten/merken en vormen van samenwerking”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG (Branchevereniging Telecom Grootgebruikers). “Juist deze onafhankelijke, maar belangrijke rol voor het faciliteren van voorzieningen, geeft de stad een toekomstige en duurzame infrastructuur.”

“Om onze steden leefbaarder, duurzamer en mooier te maken, komt er nieuwe technologie in onze openbare ruimte”, stelt programmadirecteur Leonie van den Beuken van Amsterdam Smart City. “Deze technologieën moeten óók mooi zijn, passend bij het straatbeeld en alleen daar worden geplaatst waar het ook echt wat toevoegt. Dus multifunctioneel en duurzaam te gebruiken. Zodanig dat overheid en diverse marktpartijen het samen kunnen ontwikkelen en gebruiken, in plaats van ieder voor zich. Deze masten zijn precies dat: mooi, multifunctioneel en uitnodigend voor samenwerking.”

Meerdere types slimme masten

Voor elke specifieke situatie in de openbare ruimte kan een bepaalde samenstelling nodig zijn. Om in die behoefte te kunnen voorzien, zijn vier varianten ontworpen. Dat gaat van een standaard lichtmast met beperkte aansluitmogelijkheden tot een mast met een hoogte van 25 meter met volledige aansluitmogelijkheden. Daarbij kan worden gedacht aan het 5G-netwerk tot aan een ‘drone-nest’ waarbij een drone de conditie van bijvoorbeeld een brug of het spoor monitort.

Partners van het ecosysteem

Om onder andere klimaatdoelstellingen te versnellen, is een multidisciplinaire samenwerking gewenst waarbij ruimte is voor de technische toepassingen van vandaag én morgen. Deze aanpak wordt ondersteund door alle partners (o.a. ABB, ACiiST, Microsoft, Signify en Spie) met specialisaties in oplossingen zoals laden, connectiviteit, meten, verlichting en digitale aspecten voor het systeem. Gezamenlijk wordt op deze manier de oplossing gecreëerd voor de uitdaging waar overheden, als eigenaar van de openbare ruimte, mee te maken hebben.