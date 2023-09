Voedselverspilling zorgt voor bijna 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. En dat terwijl 1/3 van al het eten in de afvalbak belandt. Voor grote foodspelers valt daar veel te winnen en Vermaat heeft ambitieuze doelen gesteld. Al in 2027 wil de cateraar het voedselafval hebben gehalveerd, 3 jaar eerder dan het doel dat geformuleerd is in de SDG’s van de Verenigde Naties. Door in te zetten op de slimme technologie van Orbisk, waarbij met behulp van artifical intelligence inzichtelijk wordt gemaakt wat je wanneer weggooit, werken we hard aan het realiseren van dit doel.

In een ambitieus plan genaamd ‘Food Vision 2027’ presenteert Vermaat alle duurzame ambities. Naast voedselverspilling is ook plantaardig eten een belangrijke pijler. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens onderzoek zijn voedselverspilling tegengaan en een plantaardig dieet de oplossingen die de grootste impact hebben op het verminderen van klimaatimpact (Project Drawdown, 2022). ‘’Daarbij is voedselverspilling één van de meest onnodige problemen van deze tijd. We hoeven er immers niets voor te kunnen, bouwen of ontwikkelen, het gaat enkel om verminderen’’, aldus Pauline Rosenberg, Food & Sustainability Expert bij Vermaat. Oftewel: minder inkopen en minder produceren van dat wat we niet opeten. Kristie Habraken, Business Development Manager bij Orbisk zegt hierover: ‘’We merken dat steeds meer foodspelers inzien dat voedsel verspillen niet meer van deze tijd is en dat komt mede doordat voorlopers zoals Vermaat laten zien dat het anders kan’’.

Maar hoe weet je nu wanneer je voldoende hebt? Want zomaar minder voedsel produceren, dat kan niet. Foodservice bedrijven hebben te maken met kritische gasten die graag voldoende keus willen. Het antwoord is data. En dat is wat de slimme food waste monitor van Orbisk geeft. Door geheel automatisch te herkennen wat er op een locatie wordt weggegooid en deze informatie overzichtelijk te presenteren, krijg je inzicht in je voedselafval. Hier kun je vervolgens je proces op aanpassen. Van inkoop tot menu. Op die manier reduceerde Vermaat het afgelopen half jaar het voedselafval al met 27% op voorloperlocaties als Triodos, Google, Booking en La Place.

Momenteel worden de Orbi’s, want zo heet de monitor, uitgerold over de Vermaat locaties. Op die manier is er straks een volledig inzicht van wat er verspild wordt en hoe locaties het ten opzichte van elkaar doen. Dat levert vervolgens ook een mooie besparing op. Je moet je voorstellen dat een volle kliko snel oploopt in de kosten. Samen met de milieu-impact is dat dubbel zonde.

Vermaat en Orbisk hebben als missie om het wereldvoedselsysteem duurzamer te maken en één van de grootste uitdagingen van vandaag aan te pakken: voedselverspilling. Dit alles met behulp van een slimme technologie. Beide bedrijven hopen dat het ook andere foodbedrijven inspireert om te durven dromen over een toekomst zonder voedselverspilling.